Stasera andrà in scena Torino Lazio, partita chiave per entrambe le squadre per non perdere il treno per l’Europa. Sarà il match di Samuele Ricci, in ballottaggio con Ilic per una maglia, e di Antonio Sanabria, che avrebbero potuto giocare questa partita con la maglia dei biancocelesti e invece sono rimasti in granata. Scenario di mercato che fu chiosato dalle celebri frasi di Lotito: “ I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti..." Alla fine la Lazio ha ingaggiato dalla Juventus Rovella che, dopo un periodo di ambientamento, ha alzato il livello delle sue prestazioni - oggi però indisponibile - e il Taty Castellanos dal New York City.



IL PUNTO - Il mediano italiano classe 2001 non sta deludendo le attese, confermando l’alto rendimento della stagione precedente: 20 presenze 1 rete e 2 assist, determinante in entrambe le fasi di gioco, aiutato dall’innovazione del doppio play sperimentata da Juric in più occasioni facendolo giocare anche al fianco di Ilic. Viceversa la stagione di Sanabria è un po’ in chiaroscuro dopo l’exploit nella seconda metà di stagione scorsa, chiusa con 12 reti, record personale. L’arrivo di Duvan Zapata ha inevitabilmente modificato il modo di giocare dell’attaccante spagnolo classe 1996; meno finalizzatore più rifinitore vendendo spesso incontro ai centrocampisti legando il gioco, una delle sue qualità migliori. In stagione sono 3 le reti in 21 presenze , con il gol che manca da 6 partite , chissà che non possa sbloccarsi proprio oggi contro il biancocelesti.



DENTRO O FUORI – La partita di oggi potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre: i biancocelesti rincorrono la riconferma tra le prime quattro; l’ultimo posto disponibile dista 8 lunghezze, mentre i granata sognano un posto in Europa o Conference League. Per entrambe quindi è necessario vincere per continuare la rincorsa e continuare a sperare. Per i granata inizia da qui in poi un tour de force che li vedrà fronteggiare nelle prossime partite Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli, tutti scontri diretti che saranno indicativi sulle reali possibilità di rincorsa europea. Discorso simile per la squadra di Sarri che sfiderà Torino, Fiorentina e Milan in rapida successione.