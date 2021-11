Per la partita di giovedì contro l'Empoli il tecnico del Torino, Ivan Juric, dovrà fare i conti con le tante assenze per infortunio in ogni reparto. La formazione che schiererà in campo sarà quindi obbligatoriamente diversa da quella vista a Roma, le uniche conferme saranno in mezzo al campo dove ci sarà la conferma per la coppia formata da Tommaso Pobega e Sasa Lukic.



Anche contro l'Empoli saranno il numero 4 e il 10 i due mediani nel 3-4-2-1 del Torino.