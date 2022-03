Nella partita contro l'Inter, Koffi Djidji è stato costretto a lasciare prima del previsto il terreno di gioco a causa di un doppio infortunio: una contusione alla spalla e un problema muscolare dal quale non si è ancora ristabilito.



La presenza in campo di Djidji sabato all'Artemio Franchi, quando si giocherà Salernitana-Torino, è ancora in certa: domani, alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia, verranno valutate meglio le condizioni del difensore francese da parte dello staff medico granata.