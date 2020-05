Il Torino fa sul serio per Joao Pedro. Il nuovo direttore sportivo granata, Davide Vagnati, ha individuato nel brasiliano la spalla giusta per esaltare le qualità di Belotti e sta preparando l'offerta da presentare al Cagliari, che dopo i 16 gol segnati in questa stagione non ha alcuna intenzione di privarsi con leggerezza dell'ex Santos. Secondo Tuttosport, il Toro è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Simone Zaza e Simone Edera, oltre a un conguaglio economico. Una proposta importante, per provare a convincere il presidente Giulini a lasciar partire Joao Pedro.