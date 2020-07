Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, in vista della trasferta di domenica sera a Ferrara contro la Spal. Palestra e piscina, con lavoro defaticante e programma di scarico, per i calciatori ieri impegnati nella gara contro l’Hellas Verona. Allenamento tecnico, con partita a campo ridotto, per tutti gli altri elementi a disposizione. Izzo, smaltito il dolore al ginocchio, ha regolarmente lavorato in gruppo.

Domani in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana.