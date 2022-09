Atalanta-Torino 3-1



Milinkovic-Savic 6: con una parata da numero 1 salva la rete dal tiro centrale di Zapata. Non può nulla, o quasi, sulla tripletta di Koopmeiners.



Djidji 6,5: riesce a contenere Ederson, ci mette sempre la gamba per impedire le zampate nerazzurre. Straordinario, copre anche Zapata



Buongiorno 6,5: limita Zapata impedendogli gli affondi in profondità



Rodriguez 6,5: marca stretto Pasalic, cresce col passare del match



Lazaro 5: su quel versante si ritrova Zappacosta e non ha vita facile, anzi, l’esterno di Sora lo salta spesso. Quando la gara si era riaperta, regala il rigore della sconfitta finale atterrando Lookman.



Linetty 6: suo il primo affondo del match, impegna Musso ma poi spreca un bell’assist di Sanabria davanti alla porta. Ci prova fino alla fine ma centra solo la traversa.



Lukic 5,5: spostato all’ultimo in mezzo al campo, cerca comunque di invadere la profondità ma si scontra con Zappacosta.



Aina 5: nello scontro con Soppy prende un giallo evitabile, attento sulle punizioni nemiche ma poi commette un fallo ingenuo su Soppy regalando il rigore e il vantaggio ai padroni di casa.



(Dal 1’ s.t. Vojvoda 6: porta freschezza alla squadra ma non incide troppo).



Vlasic 7: segna ma è in fuorigioco, ci riprova nella ripresa e questa volta centra l’obiettivo riaprendo la gara.



Seck 6,5: un fastidio al polpaccio ha bloccato Ricci nel riscaldamento pre-partita, lui scende sulla trequarti e prova a impensierire Musso con tiri da fuori. Salta spesso Okoli.



(Dal 30’ s.t. Radonjic: sv).



Sanabria 5,5: il muro nerazzurro gli incute timore e si vede poco. Prova a spaventare Musso da fuori.



(Dal 22’ s.t. Pellegri 6,5: grande ingresso il suo, dà la svolta alla gara e serve uno splendido assist a Vlasic smarcandosi da Okoli)



All. Juric 6: prepara bene la gara, riesce a limitare le offensive dell’Atalanta fino al primo rigore. Azzecca i cambi e riapre la gara ma non riesce a marcare Koopmeiners. Niente vetta, si arrende al maestro.