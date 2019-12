Hellas Verona-Torino 3-3



Sirigu 6: sui gol poteva poco e nel finale tiene in partita la sua squadra.



Izzo 6: meglio nel primo tempo, poi si spegne soprattutto nella fase offensiva.



Nkoulou 5,5: distrazioni che costano caro soprattutto su Pazzini. Serve più concentrazione.



Bremer 5: Pazzini fa quello che vuole quando entra. Male.



Aina 5,5: troppo spazio lasciato agli avversari e poca grinta nelle chiusure.



Baselli 6: gioca semplice ma spesso efficace. Buona padronanza della gara.



(41’ s.t. Meite: s.v.)



Rincon 6,5: tanto fisico e tanta corsa. Padrone del centrocampo.



Ansaldi 7,5: migliore in campo dei suoi, non solo per la doppietta ma anche per la foga con la quale gioca.



Berenguer 7: si rende sempre pericoloso quando entra in area avversaria e gioca bene con i compagni. Più che positivo



(dal 28’ s.t. Belotti: s.v.)



Verdi 6: meglio nel primo tempo, quando riesce a trovare più spazi nella difesa veronese.



(dal 33’ s.t. Lukic: s.v.)



Zaza 6,5: tanta grinta e tanta voglia di trovare il gol.





All. Mazzarri 5,5: cambi fatti forse troppo tardi, quando la squadra ormai pareva stanca.