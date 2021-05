stringe i denti dal suo dolore fisico e vola in più occasioni salvando il risultato. Poco può sul gran tiro di Dimarco.come il suo compagno opposto, fa bene entrambe le fasce, soprattutto nel secondo tempo con molta spinta in avanti, senza però lasciare troppi spazi dietro.non convince appieno, soprattutto sui palloni alti, spesso anticipato.(dal 6' s.t.parte bene, poi quando Colley e Lasagna entrano e attaccano dalle sue parti, soffre abbastanza la loro tecnica.)primo tempo un poco sotto tono, mentre nel secondo ci mette molta più convinzione nel farsi vedere sulla fascia con incursioni in attacco pericolose.: fin al momento del gol, non fa vedere molto, anzi era tra i peggiori in campo. Il gol importantissimo però ne vale una gara.primi 20' fatti abbastanza bene, ma si spegne nella seconda parte del primo tempo, uscendo dall'azione e sbagliando palloni anche facili.(dal 14' s.t.anche per lui poca costanza, anche quando il Toro mette tutto se stesso e si riversa nell'area avversaria.)buona fase d'interdizione, facendo filtro tra attacco e difesa in modo abbastanza ordinato.qualche spunto importante nel primo tempo, con delle verticalizzazioni offensive che spezzano il ritmo. Nel secondo tempo cala abbastanza d'intensità.(dal 14' s.t.quando entra rompe la gara e dà quella qualità in più in attacco che serviva ai suoi.)uomo assist, ma non per caso. Tanti cross e traversoni pericolosi in area avversaria poco sfruttati dai compagni.sulle ripartenze fa vedere tutta la sua velocità, ma sbaglia spesso l'ultimo passaggio, vanificandone l'azione offensiva.(dal 33' s.t.decisamente migliore rispetto al compagno, con molta più intraprendenza e presenza in area di rigore avversaria.)ci mette tutta la sua voglia di trovare la gioia del gol, ma non crea però vere e proprie occasioni pericolose.(dal 33' s.t.gioca soprattutto di sponda, con qualche spunto interessante. Non segna ma in area c'è sempre.)Toro che soffre ma che comunque riesce a tener testa all'avversario. I cambi hanno illuminato la squadra, soprattutto in fase offensiva.