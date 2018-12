nel primo tempo è bravo nel respinge la conclusione di Cutrone. Questa è l’unica vera e propria parata che il portiere del Torino è chiamato a fare durante tutta la partita, poi deve svolgere solamente l’ordinaria amministrazione.con le sue incursioni aeree sui calci piazzati offensivi sfiora il gol in un paio di occasioni. Ma il numero 5 del Torino si fa apprezzare soprattutto per l’ottimo lavoro in fase di copertura. Nel primo tempo spende bene un giallo per fermare una ripartenza avversaria.ancora una volta il difensore camerunese si dimostra un elemento fondamentale per la retroguardia del Torino. Sempre attento e concentrato negli interventi, è come al solito tra i migliori in campo della formazione di Walter Mazzarri.dei tre difensori schierati da Mazzarri nella formazione titolare è l’unico che non viene ammonito. Buona la sua prestazione, arricchita da un provvidenziale intervento in pieno recupero a pochi passi dalla linea di porta.Mazzarri lo preferisce a De Silvestri sulla fascia destra, il terzino nigeriano non riesce però a mettere in mostra quelle qualità, soprattutto in fase offensiva, che altre volte aveva fatto vedere. Raramente riesce ad arrivare sul fondo e a crossare.conferma di essere in un ottimo momento di forma giocando una partita di grande intensità in mezzo al campo. E’ ovunque, recupera un gran numero di palloni e ne distribuisce altrettanti con costanza e precisione.(dal 36’ s.t.si fa apprezzare per la grinta e per le varie azioni del Milan che riesce a interrompere recuperando diversi palloni. Nel primo avrebbe però potuto dosare meglio il cross che Belotti riesce solo a deviare con la coscia mandando la palla alta sopra la traversa.parte bene il centrocampista francese che, con le sue conclusioni dalla distanza cerca di creare problemi a Donnarumma. Cala, però, con il passare dei minuti e nel secondo tempo lo si vede di meno nel vivo delle azioni del Torino.quando Suso spinge sulla fascia il terzino argentino è spesso in difficoltà, soprattutto nella ripresa. Aveva iniziato con ben altro piglio la partita riuscendo anche ad arrivare bene sul fondo e mettere nell’area di rigore avversaria un cross insidioso per Falque.(dal 45’ s.t.dopo appena cinque minuti di testa (non proprio la sua specialità) va a un passo dal gol ma Donnarumma è superlativo nel deviare sopra la traversa il pallone. Con il passare dei minuti lo spagnolo però non riesce a mettere la sua tecnica al servizio della squadra e Mazzarri nella ripresa lo richiama in panchina.(dal 24’ s.t.un pallone recuperato a centrocampo nel finale e nient’altro. Altra prestazione insufficiente da parte del numero 11 granata)nel primo tempo ha due grandi occasioni per sbloccare il risultato: nella prima manda con la coscia il pallone di poco sopra la traversa, nella seconda trova invece un Donnarumma molto reattivo.finisce la propria partita con qualche minuto di anticipo perché si fa cacciare dal campo per proteste. Il suo Torino gioca una buona partita, a viso aperto, cercando la vittoria, nel secondo tempo però cala e chi entra dalla panchina non riesce a dare il necessario contributo.