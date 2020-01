Sassuolo-Torino 2-1







Sirigu 5,5: alla mezzora di gioco, si distende prodigioso sul tiro ravvicinato di Caputo, e salva l'1-0. Nella ripresa non può nulla sui due gol dei neroverdi.



Izzo 6: non è più così vistoso il suo contributo, però c'è sempre ed è sempre solido.



Nkoulou 6: Caputo non la vede praticamente mai. Basta?



Djidji 5,5: qualche incertezza di troppo, più un fallo di mano in area ignorato da Massa e Var.



(dal 30' s.t. Millico 6,5: scheggia l'incrocio al 35', brivido vero per il Sassuolo)



De Silvestri 5,5: dura un tempo su Boga, che lo travolge nella ripresa.



Rincon 6,5: autore del tiro deviato in rete da Locatelli, sblocca la partita su uno schema da corner. Nella ripresa resta in mente il tunnel subìto che consente a Boga di calciare in rete.



(dal 33' s.t. Meitè 5: entra male e sbaglia un sacco di passaggi in pochi minuti)



Lukic 6,5: lotta e si inserisce da mediano nel primo tempo, dopo il cambio Verdi-Laxalt passa a fare la mezzala a destra, poi finisce vertice basso tra Laxalt e Meitè.



Ola Aina 5,5: 'Ombra' Aina su Berardi, ma fino al gol del capitano neroverde. Spinge poco lungo la fascia sinistra.



Verdi 6: tra i più vivaci del Torino. Intorno al 20', partecipa allo schema su calcio d'angolo che porta in vantaggio i granata. Poi si mangia un gol già fatto prima dell'intervallo.



(dal 7' s.t. Laxalt 5,5: un cambio tattico, per rinforzare la mediana. Sfiora il pareggio di testa nel finale)



Belotti 6,5: un gigante nel primo tempo, quasi immarcabile. Nella ripresa il cambio di sistema lo penalizza.



Berenguer 5,5: il Toro ha giocato prevalentemente a destra, e lui è rimasto un po' ai margini, preoccupato dalle sovrapposizioni di Toljan.







All. Mazzarri 5,5: forse l'ha persa quando è passato dal 3-4-3 al 3-5-2, ancora sull' 1-0 nella ripresa. La squadra si è abbassata troppo e alla fine ha subito due gol.