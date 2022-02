stavolta non c’è il suo zampino sui gol subiti, non può infatti nulla in occasione delle due reti segnate dal Cagliari. Incerto in apertura su una conclusione di Grassi ma alla fine riesce comunque a cavarsela.: vince la sfida con Joao Pedro che riesce praticamente ad annullare per tutta la partita. Si fa anticipare da Pavoletti in occasione dell’azione del secondo gol del Cagliari ma la prestazione è comunque sufficiente.: sfiora il gol nel primo tempo con una deviazione sottomisura su cui è bravo Cragno a dirgli di no. Appare più in difficoltà rispetto al solito ma la sua prestazione è comunque sufficiente.: soffre un po’ troppo in fase difensiva ma alla fine riesce a cavarsela bene nel duello con Pereiro.viene riportato nella sua naturale posizione di esterno destro ma è autore di una prestazione ampiamente insufficiente. Dalbert stravince il duello con lui sulla fascia.(Dal 24’ s.t.spinge molto sulla fascia destra): si addormenta nell’occasione del gol di Bellanova che sblocca il risultato e perde la marcatura di Grassi che poi serve al compagno un pallone che è solo da spingere in rete. Prestazione di molto inferiore rispetto ai livelli a cui ha abituato quest’anno.(Dal 40’ s.t.dei centrocampisti del Torino è l’unico a salvarsi. Lotta, fa a sportellate con gli avversari, recupera palloni e si getta con continuità in avanti. Nel primo tempo sfiora anche il gol con un gran sinistro che termina di poco a lato.Juric lo rilancia dal primo minuto ma il terzino argentino oggi non è nella sua giornata migliore. La rimessa laterale che sbaglia a battere nei minuti di recupero è il simbolo della sua partita ben al di sotto della sufficienza.: molto vivace nel primo tempo, cala nel secondo quando i difensori del Cagliari riescono a prendergli le misure ma dimostra di essere un giocatore importantissimo per il Torino. La sua prestazione è comunque sufficiente.(Dal 24’ s.t.non riesce praticamente mai a toccare il pallone)se il suo nome non finisce sul taccuino dei marcatori è solo per via di un vero e proprio miracolo di Cragno nel primo tempo. Tenta di accendere la luce con la sua qualità ma non sempre ci riesce.(Dal 40’ s.t.lotta, prende un sacco di botta e non molla fino all’ultimo. In più fa ciò che un attaccante deve fare: il gol. Peccato che la sua rete non riesce a evitare al Torino la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.(Dal 34’ s.t.il suo Torino avrebbe meritato di portare a casa almeno un punto quest’oggi ma ha il demerito di alzare bandiera bianca troppo presto. Nel finale ci si aspetterebbe un assedio per cercare il gol del 2-2, invece la squadra appare troppo sulle gambe.