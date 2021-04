non stilisticamente perfetto negli interventi ma è comunque efficace respingendo alcune conclusioni insidiose degli avversari. Non può nulla sul gol di Borja Mayoral che permette alla Roma di passare in vantaggio.si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto. Non sbaglia un intervento e riesce ad allontanare diversi palloni pericolosi dal centro dell’area di rigore granata con i suoi interventi.: torna in campo dopo circa due mesi, impiega qualche minuto a entrare realmente in partita poi diventa il solito muro davanti alla porta.in un paio di occasioni esce bene palla al piede dalla difesa dimostrando anche di possedere buone doti tecniche.si fa vedere spesso in avanti ma sulla sua fascia non riesce a pungere come fa dalla parte opposta del campo Ansaldi. Prestazione comunque sufficiente da parte del terzino destro del Torino.(Dal 18’ s.t.è autore di alcune buone sgroppate sulla fascia destra)è l’unico insufficiente in casa Torino. Nel primo tempo si divora la rete del possibile pareggio poi ha un’altra buona occasione ma tergiversa troppa. Non sempre fa la scelta giusta quando ha la palla tra i piedi.(Dal 26’ s.t.chiude la partita segnando il suo primo gol stagionale).altra gran parte da parte del regista de Torino che prende per mano la squadra e organizza saggiamente e con precisione il gioco. Sfiora anche la rete con un paio di buone conclusioni dalla distanza.nel ruolo di mezzala dimostra ancora una volta di trovarsi molto bene. In alcune occasioni sbaglia la misura del passaggio ma la sua prestazione è comunque sufficiente.(Dal 37’ s.t.),: vince il duello con Reynolds sulla propria fascia riuscendo spesso a trovare lo spazio per andare al cross. Non è un caso che la prima rete del Torino arrivi proprio da un traversone del terzino argentino.: dopo Inter e Juventus l’attaccante paraguaiano segna anche alla terza grande che incontra da quando è al Torino. Batte Mirante con un colpo di testa dopo che nel primo tempo aveva sfiorato in altre circostanze la rete.(Dal 26’ s.t.pochi secondi dopo il suo ingresso in campo segna la rete che permette al Torino di passare in vantaggio. Per un fallo ai suoi danni Diawara viene mandato in anticipo dall’arbitro negli spogliatoi)non segna ma lascia comunque il segno sua partita. Il gol di Zaza arriva dopo l’ennesima parata di Mirante su una sua conclusione, poi ruba palla a Fazio e serve a Rincon un pallone che il venezuelano deve solo appoggiare in rete per il 3-1 finale.il suo Torino prende gol a freddo poi reagisce dominando la Roma fino al 94’ e riuscendo infine a ottenere una preziosa vittoria. Ora la squadra granata ha agganciato in classifica la Fiorentina e il Benevento.