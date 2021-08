un malinteso con Buongiorno a inizio partita, poi 120 minuti da spettatore non pagante della partita. Torna protagonista ai calci di rigore quando para la conclusione di Ciofani.buona la sua prestazione non solo in fase difensiva. Si mette in luce anche con alcuni ottimi assist per i propri compagni di squadra. E’ tra i più positivi in casa granata.impiega qualche minuto a entrare davvero in partita. Nelle prime fasi dell’incontro commette qualche leggerezza di troppo, senza però gravi conseguenze. Cresce con il passare del tempo.gioca come centrale di sinistra nella difesa a tre, un segno che Juric lo sta tenendo in grande considerazione per la stagione. Nel primo tempo riceve un giallo per un calcio a un avversario che poteva evitare.ogni volta che ne ha la possibilità si fa vedere in avanti, anche se non sempre le sue folate offensive vengono sfruttate dai propri compagni. E’ uno dei giocatori più in forma dal punto di vista fisico e si vede.(St 38’così come il compagno che ha sostituto, spinge molto sulla fascia di destra e riesce spesso a guadagnare il fondo): dopo l’uscita dal campo di Belotti, è lui a ereditare la fascia da capitano. Non è ancora al top della forma e si vede. Nel secondo tempo supplementare ha la grande occasione per portare in vantaggio il Torino ma si fa parare il rigore da Carnesecchi.diversi suoi compagni hanno iniziato sottotono la partita per poi crescere con il passare dei minuti. La prestazione di Lukic è invece inversa: parte bene ma dura troppo poco e finisce in difficoltà commettendo anche qualche errore di troppo.(St 38’: si vede poco. Entra in un momento in cui il Torino avrebbe più bisogno di giocatori di qualità che di quantità e non riesce a mettersi in mostra)nel primo tempo è troppo timido e lo si vede poco nella metà campo avversaria. Cresce nella ripresa quando inizia a sfruttare la sua velocità e spinge con maggiore insistenza arrivando anche spesso sul fondo. Alla fine è tra i più pericolosi tra i granata e segna il rigore decisivo.: qualche buono spunto nella prima parte di match poi il polacco (che quest’oggi ha agito da trequartista) cala d’intensità e nel secondo tempo viene sostituzione da Segre. La prestazione complessiva è al di sotto della sufficienza.(St 38’: viene provato nell’inedita posizione di trequartista dove però fatica)l’occasione più grande per il Torino nel primo tempo capita sui suoi piedi ma è bravo Okoli a immolarsi sulla sua conclusione. Il trequartista croata si vede solo a tratti e non riesce a far valere le proprie qualità tecniche. Rimandato.(Dal 30’ s.t.ingresso positivo, entra e cerca di dare qualità ): era il giocatore più atteso della partita ma alla fine è stato il più sfortunato. Al 40’ del primo tempo è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia, fino a quel momento aveva però commesso qualche errore di troppo.(Dal 40’ p.t.corre tanto e si fa spesso vedere. Ha anche un paio di occasioni che non riesce però a sfruttare. Bravo a segnare il suo rigore.).il suo Torino fatica tantissimo contro una Cremonese che gioca un’ora in inferiorità numerica. I tanti infortuni non possono essere un alibi, alla fine però il suo Torino riesce a cavarsela ai rigori.