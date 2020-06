nel primo tempo è strepitoso in almeno due occasioni. Prima nel deviare in angolo la potente e angolata conclusione di Fofana dal limite dell'area, poi sul colpo di testa ravvicinato di De Maio. Se il Torino riesce a tornare alla vittoria il merito è anche del suo portiere.i tre difensori centrali del Torino giocano una partita praticamente perfetta. L'Udinese gioca una partita molto offensiva ma spesso le iniziative dei friulani si infrangono contro il muro difensivo granata. Izzo svolge molto bene il proprio compito.: come già aveva dimostrato contro il Parma, è uno dei più in forma nel Torino. E' autore di un'ottima prestazione: risolve diverse situazioni potenzialmente pericolose con interventi sempre puliti e anche eleganti.: altra ottima prestazione da parte del difensore brasiliano, che anche contro il Parma si era contraddistinto in positivo. Gli riesce spesso l'anticipo sugli avversari e ferma numerose azioni pericolose dell'Udinese. E' tra i migliori in campo.contro il Paerma aveva spinto molto sulla fascia destra, quest'oggi si limita invece alla fase difensiva dove ha il compito di arginare Sema. Compito che non riesce però a svolgere al meglio, tanto che l'esterno dell'Udinese lo supera spesso con troppa facilità.partita in crescendo per il centrocampista francese che, soprattutto nel secondo tempo, recupera molti palloni in mezzo al campo e li gestisce anche bene. Bravo anche nel gestirsi visto il cartellino giallo che aveva ricevuto nel primo tempo.cala con il passare dei minuti quando la stanchezza inizia a farsi sentire. Con i suoi muscoli riesce comunque a dare un importante contributo alla squadra nel momento di maggiore pressione dell'Udinese.: non riesce a contenere Larsen sulla propria fascia, il terzino dell'Udinese più volte riesce a superarlo con troppa semplicità. Nel secondo tempo viene poi spostato nel ruolo di mezzala ma la sua prestazione non migliora.: in fase difensiva gioca a uomo su Mandragora a cui non lascia mai la possibilità di ragionare e di giocare il pallone. In fase offensiva dà il via a molte ripartenze del Torino come quella che al 16' viene poi finalizzata al meglio da Belotti.(dal 20' s.t.: riesce a contenere Larsen sulla sua fascia): fa spesso a sportellate con i difensori avversari ma esce quasi sempre sconfitto dai duelli con gli avversari. Ci mette voglia ma serve molto di più.(dal 31' s.t.si fa perdonare l'errore dal dischetto della precedente partita con un potente sinistro che al 16' batte Musso e permette al Torino di passare in vantaggio. Mette in campo tanto cuore e grinta: è fondamentale per la squadra.prepara la partita con difesa e contropiede. La mossa si rivela indovinata perché il suo Torino ottiene una vittoria fondamentale per la corsa alla salvezza.