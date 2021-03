: incolpevole sul gol, bravo su una sassata tentata nel cuore dell’area da Quagliarella, anche se dopo l’intervento del numero 39 granata la palla si schianta sul palo.: prova a contrastare Augello dopo che l’esterno blucerchiato ha dribblato Lyanco, scordandosi Gabbiadini al limite dell’area. Per il resto, è forse uno dei migliori del reparto arretrato.(dal 27’ s.t.: partecipa alla confusione, talvolta i giocatori avversari gli scappano in velocità e commette pure alcuni falli evitabili).: troppo irruento nell’entrata su Augello quando il Doria trova il vantaggio, si lascia saltare con estrema facilità e lascia la retroguardia mal posizionata. Commette altre disattenzioni.: anche lui dà un po’ l’impressione di essere timoroso e incerto. Giocando a tre, la retroguardia di Nicola avrebbe bisogno di maggior confidenza.: tanti errori, poca corsa e scarsa qualità sulla corsia. Oggi una partita da dimenticare.(dal 13’ s.t.: si presenta subito bene, mette dentro alcuni palloni interessanti sfruttando un piede delicato. Il suo ingresso tenta di risvegliare il Toro).: giornata decisamente ‘no’. Sbaglia una marea di tocchi e di palloni, e in più si fa pure parecchio male. Il suo derby personale non gli porta fortuna.(dal 34’ s.t.: del Torino è il più ordinato, l'ultimo a perdere la brocca a centrocampo. Sfodera un paio di passaggi intelligenti, pur senza eccellere.: fa quasi sempre la cosa sbagliata. In un paio di circostanze, cerca pure il tiro anche se è murato da tre giocatori.(dal 34’ s.t.ha voglia di riscatto, ma non riesce ad incidere come desidera).stringe al centro in occasione del gol dell’1-0, lasciando completamente solo alle sue spalle Candreva. Però prova a spingere e dal suo lato ad impensierire la Samp.a differenza del partner d’attacco, l’ex Genoa non va alla caccia del pallone e viene facilmente sovrastato da Colley.(dal 13’ s.t.fa meglio del compagno, e ci voleva poco, ma non riesce mai ad incunearsi nello spazio giusto).: nel primo tempo si abbassa molto, alla ricerca del pallone in uscita dalla difesa. Tocca una palla nel cuore dell’area che molto probabilmente sarebbe finita sul piede del compagno alle spalle, togliendola di fatto dalla disponibilità granata. Sfiora la rete con un colpo di testa da ottima posizione, dei granata è il più vivace.All.: troppo poco Torino. La squadra è prevedibile, lenta, senza idee e sembra affidarsi quasi esclusivamente a lanci lunghi o a giocate estemporanee. In più, spesso è imprecisa e molle nei contrasti,