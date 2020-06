prende quattro gol, ma non ha praticamente nessuna colpa.: respinge lui il pallone che poi Nandez trasforma in gol, combatte come al solito, commette un fallo su Carboni che misteriosamente l’arbitro inverte e rischia tantissimo.che disastro! In ritardo su Simeone, devia il tiro di Nainggolan e concede il rigore del 4-2 per un’ingenuità su Pellegrini.mezzo voto in più per il gol che riapre la partita, ma non arriva alla sufficienza perché in fase difensiva balla paurosamente come tutto il reparto granata.mai una discesa, spesso in ritardo, sovrastato dagli attacchi rossoblù, ci ha capito ben poco stasera.(dal 14’ s.t.buonissimo ingresso, innesca il gol di Bremer e su quella fascia è più reattivo del compagno sostituito)un buon inizio, qualche bella giocata, poi è in affanno, non tiene le fila del centrocampo granata e si perde, naufragando come tutti.regia sempre abbastanza precisa, prova con alcuni passaggi in verticale a smuovere il Toro, ma con poca fortuna.(dal 29’ s.t.: il Toro non riesce nella rimonta e nemmeno il serbo l’aiuta)parte a razzo, promette bene, ma poi si spegne, confusionario e arruffone, si riscatta parzialmente con l’assist per il gol di Bremer.(dal 29’ s.t.: entra per dare una scossa a destra, ci prova, ma è difficile per tutti oggi contro questo Cagliari)un fantasma, non si accende mai, nessun pericolo portato verso la difesa rossoblù, nonostante Longo gli stia dando grande fiducia.(dal 14’ s.t.: entra col piglio giusto, batte il corner che innesca il gol di Belotti, prende un palo in fuorigioco e fa certamente molto di più di Edera in meno tempo)il gol lo segna anche oggi, in mezzo alla solita partita di lotta e sacrificio e con qualche occasione sciupata, soprattutto nel primo tempo.: è l’unico che ci prova nel primo tempo disastroso del Toro. Si perde alla distanza, ma non gli si può rimproverare nulla.(dal 35’ s.t.All.brutto stop per il suo Torino dopo la ritrovata vittoria contro l’Udinese. Da salvare solo i 5 minuti che hanno portato ai due gol, poi più nulla.