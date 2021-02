Atalanta-Torino 3-3



Sirigu 5: sembra abbia i geloni, colpevole su tutti e tre i gol della Dea, contribuisce a far esultare tre nerazzurri, poi non deve più far nulla.



Izzo 7: arriva prima di Malinovskyi e gli ruba la palla in area piccola al momento giusto. Sbaglia tutto sui gol del bis e tris, si fa scappare Muriel due volte di seguito, nello stesso punto. Si fa perdonare dalla parte opposta, superando Palomino e servendo la sfera al centro che Mandragora trasforma in traversa-assist per Bremer. Beffa Malinovskyi che non riesce a saltarlo e sventa un paio di buone palle gol nerazzurre, benissimo.



Nkoulou 5,5: fa tentennare Muriel quel tanto che basta a fargli perdere l’attimo per tirare. Si fa beffare da Muriel davanti alla porta, poi rischia un inutile rosso con l’entrata su Malinovskyi.



Bremer 6,5: frena Gosens e inganna Ilicic, la sua fisicità lo aiuta a divincolarsi dai nerazzurri e strappargli sfere e idee. Solo al quarto d’ora si fa scappare Ilicic che va in rete senza fuorigioco e a quel punto perde la sua brillantezza e non riesce a spazzare via la sfera che viaggia forte tra Muriel e Gosens per il gol. Fa molto meglio in attacco, intuisce la traiettoria della traversa e insacca su ribattuta riaprendo una gara che sembrava chiusa. Nei minuti finali torna a far bene anche nella retroguardia, prezioso.



Singo 6,5: decolla 5 metri sopra Muriel per anticiparlo, accelera sulla fascia per ingannare Ruggeri. Perde una palla velenosa sulla mediana, ma al 25’ s.t. scheggia la traversa facendo tremare Gollini.



(Dal 27’ s.t. Verdi 7: su punizione dai trenta metri batte forte e manda a lato, poi lancia il missile potente e preciso per Bonazzoli. Chissà se fosse entrato prima…).



Lukic 6,5: dinamico e duttile, anticipa Toloi sulla mediana e lancia le ripartenze granata per sorprendere i nemici a domicilio. Ci riesce a meraviglia servendo al bacio Murru per il gol, ma Gosens fa miracoli.



(Dall’11’ s.t. Baselli 6: interferisce nei fraseggi della mediana nerazzurra, fa il suo anche in area).



Mandragora 6,5: vieta a Pessina di saltare l’uomo, poi si porta in area per intercettare la sfera di Izzo e scheggiare la traversa che dà vita al gol di Bremer.



Rincon 6: ruba palla di mestiere a de Roon a centrocampo, e vince diversi duelli con l’olandese, ma con Gosens è tutta un’altra storia.



(Dal 36’ s.t. Gojak: sv).



Murru 6,5: spazza via sfere pericolose, poi si invola nell’area opposta e sfiora la rete che sul più bello gli spazza via Gosens. Bene.



(Dall’11’ s.t. Ansaldi 6: fa il suo e nel finale aumenta il pressing dei suoi).



Zaza 6: sbaglia a due passi dalla porta mandando a lato una palla gol, poi tira al volo al cielo nuvoloso. Bruttissimo il fallo su Romero con cui guadagna un giallo evitabile; davanti alla porta mira sempre a lato del palo. Sulla strada del gol trova Toloi.



(Dal 36’ s.t. Bonazzoli 7,5: entra e sfiora il gol, poi raccoglie il missile di Verdi che insacca in rete con la cattiveria giusta regalando un punto insperato. Benissimo).



Belotti 6,5: si fa vedere solo per dire no con mani e testa a una punizione immeritata, vincendo applausi fair-play dalla tribuna. Poi sbaglia pure dagli 11 metri, ma ha la malizia giusta per ribattere in rete e accorciare le distanze. Respinte le altre sue conclusioni, nella ripresa c’è Djimsiti.





All. Nicola 7: la sua squadra parte male e gioca con rassegnazione per 40’, poi si ridesta e fa da padrona anche nel secondo tempo. Lui azzecca tutti i cambi e si porta a casa 1 punto che vale oro per come è arrivato.