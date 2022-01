: esordio in serie A migliore non poteva desiderarlo. Il Torino vince e dà spettacolo contro la Fiorentina e lui riesce a mantenere inviolata la propria porta grazie anche a una buona parata su un colpo di testa di Bonaventura.dopo nemmeno due minuti è bravo a togliere un pallone dai piedi di Gonzalez, che era stato autore di una bella azione personale. L’intervento è il preludio di una prestazione giocata con grane attenzione. Nella sua zona i giocatori viola non passano praticamente mai.è riuscito a ingabbiare praticamente tutti i centravanti che ha dovuto incontrare quest’anno (solamente Nzola lo ha messo davvero in difficoltà), fa lo stesso quest’oggi contro Vlahovic che non riesce praticamente a vedere la palla.: Callejon nel primo tempo non gli crea alcun tipo di problema, nella ripresa se la deve invece vedere contro Gonzalez e anche contro l’attaccante argentino riesce a cavarsela molto bene.: Juric più volte aveva chiesto i gol degli esterni e Singo lo ha accontentato andando a raccogliere il prefetto cross di Vojvoda e battendo di testa il portiere avversario. Per tutta la partita è un vero e proprio motorino sulla fascia destra.(Dal 43’ s.t.: Pobega non è al meglio e lui lo sostituisce con una prestazione di grande qualità. L’assist per Sanabria in occasione del 4-0 è un vero e proprio gioiello: per Juric sarà difficile scegliere chi tenere fuori in futuro tra lui, Lukic e Pobega.: prima di Natale aveva dimostrato di essere uno dei calciatori più in forma del Torino, il numero 10 inizia alla grande anche il 2022: la sua percussione letale nell’azione del 2-0 ne è la prova più lampante.sulla fascia sinistra è sempre più a suo agio. Per tutta la partita la percorre senza mai fermarsi, prestando attenzione alla fase difensiva ma dando anche un grande contributo in fase offensiva. Non è un caso che sia suo l’assist per l’1-0 di Singo.dà tanta qualità alla manovra del Torino e gioca una partita davvero buona. Peccato per quel colpo ricevuto da Kokorin che lo costringe a lasciare il campo un po’ zoppicante.(Dal 33’ s.t.).che è in serata di grazia lo si capisce dalle prime battute, quando con un bel colpo di tacco serve Sanabria che si stava inserendo alle sue spalle. Il meglio arriva però dopo quando nel giro di sette minuti trafigge per due volte un incolpevole Terracciano.(Dal 33’ s.t.giocando molto bene di sponda per i propri compagni di squadra ma soprattutto fa quello che un attaccante deve fare: segnare. Sfrutta al meglio l’assist di Mandragora, dribbla Terracciano e cala il poker sulla partita.(Dal 43’ s.t.il suo Torino dà spettacolo e domina dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina riportandosi nella parte sinistra della classifica. Una vittoria ancora più incredibile se si considerano i vari problemi dovuto al Covid avuti dalla squadra granata negli ultimi giorni.