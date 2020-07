devi sbrigare solo l’ordinaria prestazione e lo fa con la solita concentrazione e sicurezza. Viene battuto solamente dal calcio di rigore ben tirato da Borini a inizio secondo tempoi.riscatta la brutta prestazione di domenica in casa della Fiorentina nonostante non sia al meglio a causa di un problema alla mano. E’ autore di alcune buone chiusure. Nel secondo tempo viene richiamato in panchina quando Longo decide di passare alla difesa a quattro.(dal 21’ s.t.: è autore di alcune belle accelerazione sulla fascia sinistra): riesce sempre a essere nel posto giusto al momento giusto. Una qualità che gli permette di risolvere alcune situazioni potenzialmente pericolose allontanando dall’area di rigore granata diversi palloni insidiosi. Macchia la prestazione con la sbracciata su Borini che Valeri giudica da rigore.nel primo tempo riesce a smorzare una pericolosissima conclusione di Verre facilitando la parata di Sirigu. Il suo intervento puntuale e provvidenziale e vale come un gol. Nella ripresa si ripete con altre chiusure di alto livello. E’ il migliore in campo.sfortunato, deve lasciare il campo dopo pochi minuti a causa di un infortunio alla spalla.(dal 14’ p.t.: è autore di qualche buona chiusure difensive): fa valere i propri muscoli in mezzo al campo lottando su diversi palloni. Non mancano anche alcune giocate di qualità che arricchiscono la sua prestazione.forse la miglior prestazione del mediano venezuelano da quando il campionato è ripreso dopo la sosta per il Coronavirus. Corre, lotta, recupera palloni e nel primo tempo è autore anche di una serpentina di grande qualità tra vari avversari.non riesce a spingere come suo solito sulla propria fascia di competenza ma alla fine, in una delle sue rare sgroppate offensiva, trova il modo di rendersi prezioso con il perfetto cross per Zaza in occasione del gol del definitivo 1-1.parte bene con un buon primo tempo arricchito da qualche strappo e alcune giocate preziose per i propri compagni. Cala però vistosamente nella ripresa quando le energie iniziano a venire meno.l’impegno non manca ma non per lunghi tratti della partita la sua prestazione è gravemente insufficiente. Sbaglia tutti i palloni che gioca poi, a metà del secondo tempo, si riscatta con l’anticipo di testa su Gunter che permette al Torino di trovare l’1-1.non è il solito Belotti, viene ben contenuto da Rrahmani, sembra a corto di fiato e sbaglia alcune giocate semplici. Ma in campo dà sempre tutto e al 91’ è sfortunato quando il suo colpo di testa viene respinto dalla parte bassa della traversa. E’ il settimo legno che coglie in questo campionato.il suo Torino gioca a viso aperto contro un avversario insidioso come il Verona. Subisce la rete dello 0-1 su un rigore dubbio ma ha la forza per reagire: prima pareggia con Zaza poi cerca in tutti i modi la rete dei tre punti senza però riuscire a trovarla.