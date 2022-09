: è autore di una grande parata nel primo tempo su Frattesi. Non può invece nulla sul preciso colpo di testa di Alvarez al 93’ che permette al Sassuolo di espungere l’Olimpico Grande Torino.: riesce a contenere un avversario pericoloso come Laurienté riuscendo a chiudere tutti gli spazi al francese. Ha anche una bona occasione per segnare ma dentro l’area di rigore avversario dimostra di non avere il piede dell’attaccante.(Dal 33’ s.t.: altra buona prova del difensore olandese che quest’oggi viene schierato al centro della difesa. Se la deve vedere contro Pinamonti e riesce a vincere il duello, molto fisico, con il centravanti avversario.: al 93’ rovina una buona prestazione perdendo la marcatura di Alvarez in occasione del gol: lascia l’attaccante del Sassuolo completamente libero di colpire a rete dal centro dell’area di rigore granata.è uno dei pochi a salvarsi nel Torino. Spinge sulla fascia destra e serve anche alcuni buoni palloni per i propri compagni di squadra.si vede solamente a tratti ma durante i 90 minuti non ha quella continuità di prestazione che aveva nella passata stagione.un netto passo indietro rispetto alle precedenti partite. In mezzo al campo fatica e gestisce male più di un pallone.trova il suo primo gol con la maglia del Torino ma l’arbitro glielo annulla per il precedente fuorigioco di Vlasic. Sulla fascia sinistra non riesce però a spingere come dovrebbe e nel secondo tempo viene richiamato in panchina.(Dal 12’ s.t.: fa sempre la cosa sbagliata)è l’unico che prova a inventare qualcosa in fase offensiva, con le sue qualità tecniche cerca di creare spazi per i compagni. Ha anche una buona occasione per segnare a fine primo tempo ma la spreca.quando arriva nei pressi dell’area di rigore tutto il buon fatto di buono in precedenza va in fumo e finisce sempre per compiere la giocata sbagliata. Troppo spesso va a sbattere contro gli avversari.(Dal 12’ s.t.: dentro l’area di rigore del Sassuolo non si vede mai)inizia bene la partita con un paio di dribbling che creano la superiorità numerica in avanti. Con il passare dei minuti gli avversari gli prendono però le misure e il serbo finisce per uscire dal vivo del gioco.(Dal 12’ s.t.avulso dal gioco, non riesce quasi mai a prendere il pallone): sceglie di partire senza attaccanti di ruolo, poi ne mette due in contemporanea insieme a inizio secondo tempo, perdendo però qualità sulla trequarti campo. Questa volta le scelte di Juric non convincono per nulla.