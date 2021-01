viene battuto solamente dal’euro-gol di Dimarco sul quale, oggettivamente, non poteva fare nulla. Per il resto la sua prestazione è ancora una volta sufficiente: il momento no che ha attraversato sembra alle spalle.altra prova positiva da parte del numero 5, anche se quest’oggi ha qualche difficoltà in più rispetto alle precedenti partite nel contenere gli avversari. Prestazione comunque sufficiente.bravo ad annullare prima Kalinic e poi Di Carmine. Comanda bene la linea difensiva del Torino, mostrandosi sempre più a suo agio nella posizione di centrale della retroguardia a tre. Prestazione convincente.mezzo voto in più per il gol che segna nel finale. Una rete prezioso che permette al Torino di prolungare la propria striscia di risultati utili consecutivi, fino a quel momento la sua prestazione era stata appena sufficiente.un passo indietro da parte del terzino ivoriano rispetto alla precedente partita. Per tutta la partita fatica a contenere sulla sua fascia le sgroppate di Dimarco.(Dal 44’ s.t.è uno dei migliori nel Torino. In mezzo al campo è l’unico che prova a inventare e a illuminare il gioco della squadra: si rende anche pericoloso con alcune conclusioni che terminano di poco a lato della porta di Silvestri.(Dal 32’ s.t.con il pallone tra i piedi è un po’ troppo macchinoso e non sempre opta per la giocata migliore. Si fa comunque apprezzare per la generosità con la quale gioca e la grinta che mette sul terreno di gioco.per Giampaolo è quasi un intoccabile, eppure fino a questo momento le prestazioni de centrocampista polacco sono quasi sempre state insufficienti. Anche quest’oggi contro il Verona non ha giocato una buona partita, sparendo ben presto dal vivo del gioco.(Dal 24’ s.t.entra bene in partita)prestazione altalenante da parte del terzino, che quest’oggi viene preferito a Rodriguez sulla fascia sinistra. Il numero 29 non sfrutta al meglio l’occasione che ha avuto.(Dal 32’ s.t.dopo essere entrato bene con il Parma e aver segnato anche la sua prima rete in Italia, Giampaolo gli ha dato fiducia schierandolo dal primo minuto. Il numero 10 non ha però ripagato la fiducia avuta: è parso troppo macchinoso con la palla tra i piedi e ha commesso troppo errori.(Dal 24’ s.t.suo il cross da cui nasce la rete dell’1-1 finale).lotta come un leone ma in avanti è troppo isolato e, con il passare dei minuti, sembra accusare anche un po’ di stanchezza. Troppo spesso si intestardisce nel cercare la soluzione personale anziché servire i propri compagni.il suo Torino viene salvato da un rimpallo sulla schiena di Faraoni che permette a Bremer di insaccare facilmente la rete dell’1-1 finale. La prestazione non è particolarmente convincente, ma in chiave salvezza questo è un punto molto importante.