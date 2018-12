esordio stagionale per il portiere uruguaiano che vive una serata da spettatore in cui non è chiamato a fare neanche una parata. Lo si vede all’opera solamente in qualche uscita aerea.prima da titolare per il difensore brasiliano arrivato in estate dall’Atletico Mineiro. Nei minuti finali del primo rischia il fallo da rigore su Costantino, prestazione comunque sufficiente da parte del numero 36 granata.torna in campo a distanza di quasi un anno dall’ultima volta. I novanta minuti in cui resta in campo rappresentano la fine di un incubo personale. Gioca un’ottima partita ed è il migliore tra i difensori del Torino.contiene senza troppo affanno gli avversari che passano dalla sua zona del campo. La grande esperienza è un’arma che in questa p il numero 24 del Torino sfrutta nel migliore dei modi.buona partita dalla linea di metà campo in su, leggermente in difficoltà quando è invece chiamato a difendere. Si fa apprezzare per la solita grinta e la caparbietà con cui va spesso a recuperare il pallone(dal 34’ s.t.partita ordinata da parte del numero 8 granata che vince l’iniziale ballottaggio con Meité. Mazzarri gli concede circa un’ora di gioco prima di richiamarlo in panchina per preservarlo in vista della sfida contro il Milan di domenica a San Siro.(dal 14’ s.t.partita senza particolare squilli da parte del centrocampista che guadagna comunque la sufficienza in pagella).tra i giocatori mandati in campo da Mazzarri dal primo minuto è uno di quelli che finora ha avuto meno spazio in campionato. Il centrocampista serbo sfrutta bene l’occasione che ha giocando una partita molto propositiva.corre molto sulla propria fascia di competenza ed è autore di alcuni cross insidiosi. Nel secondo tempo ha il merito di orchestrare alla perfezione il contropiede che porta al gol del 2-0 di Edera.è tra i più attivi in casa granata, con i suoi dribbling e la sua tecnica mette spesso in difficoltà gli avversati che spesso sono costretti a ricorrere al fallo per fermarlo. Nel finale di partita trova il suo primo gol stagionale: una rete più che meritata.segna un gol che potrebbe dare la svolta alla sua stagione, dopo un inizio di campionato molto complicato. Da un giocatore con le sue qualità tecniche ci si aspetta ancora di più, ma questa partita può rappresentare un nuovo punto di inizio per la sua avventura in granata.(dal 27’ s.t.appare più distratto del solito e nei pochi minuti che ha a disposizione commette qualche errore di troppo).resta a secco anche contro una formazione di serie C ma l’aspetto più preoccupante è che fatica a trovare spazi all’interno dell’area di rigore avversaria. Così come Soriano, anche Zaza può dare molto di più.mette in campo il Torino B, quello che composto dai giocatori che finora hanno avuto meno spazio. L’obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia è stato raggiunto, ma la prestazione non ha convinto.