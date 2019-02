Torino-Udinese 1-0



Sirigu 7,5: è strepitoso sulla punizione di De Paul nel primo tempo. Il pallone era destinato all’incrocio dei pali ma il portiere granata riesce a volare e a respingere il pallone. Nel secondo tempo riesce a fare ancora meglio parando un calcio di rigore a De Paul.



Izzo 6: bravo nel contenere Pussetto e a evitare che l’attaccante dei friulani possa creare problemi al Torino.



Djidji 5,5: qualche sbavatura di troppo da parte dell’ivoriano che oggi sostituisce lo squalificato Nkoulou al centro della difesa del Torino. Nel primo tempo perde pericolosamente un pallone al limite dell’area, nella ripresa causa il rigore.



Moretti 6: è una sicurezza. Dalle sue parti i giocatori dell’Udinese non riescono mai passare. Nel finale di partita la sua esperienza si rivela fondamentale: risolve alcune situazioni spinose e evita guai al Torino.



Aina 6,5: i suoi continui inserimenti mettono spesso in difficoltà la difesa dell’Udinese. Al 6’ di testa impegna Musso, poco dopo, su un’azione pressoché identica segna di testa la sua prima rete co la maglia del Torino.



(dal 45’ s.t. De Silvestri: sv)



Rincon 6: gioca la sua consueta partita fatta di agonismo e grinta. Recupera un buon numero di palloni in mezzo al campo. Lukic 6: Mazzarri gli conferma la fiducia schierandolo ancora una volta titolare nel centrocampo del Torino. Il serbo gioca una partita ordinata senza particolari squilli.



(dal 15’ s.t. Baselli 6: entra bene in partita e dà qualità al gioco del Torino)



Ansaldi 6,5: dopo averlo schierato per tre partite di fila nell’inedito ruolo di centrocampista centrale, Mazzarri quest’oggi lo riporta sulla fascia. Una scelta che si rivela indovinata: Ansaldi è una costante spina nel fianco per la difesa avversaria con i suoi costanti affondi e i cross insidiosi. Suo l’assist per l’1-0 di Aina.



Falque 5,5: nelle ultime due partite Mazzarri lo aveva escluso dalla formazione titolare, quest’oggi, complice la squalifica di Zaza, torna in campo. Gioca una discreta partita ma non fa abbastanza per guadagnare la sufficienza in pagella.



Berenguer 5: nel primo tempo lo si vede poco in campo, si accende a tratti nella ripresa ma non riesce mai a incidere veramente sulla partita. Nel finale, quando l’Udinese inizia a spingere con maggiore insistenza, viene richiamato in panchina.



(dal 33’ s.t. Meité: sv)



Belotti 6,5: corre per tutto il campo e recupera un numero incredibile di palloni facendosi apprezzare per la sua generosità. Nel primo tempo sfiora anche il gol di testa ma Musso è strepitoso nel respingere la sua incornata.





All. Mazzarri 6: il suo Torino non brilla per il gioco espresso ma, cosa più importante, riesce a portare a casa una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa alla zona Europa League. Nel secondo tempo viene allontanato dal campo per proteste.