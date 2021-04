gravi colpe sul gol di Barrow, tiro potente ma centrale su cui un portiere di categoria non può sbagliare.solida presenza a schermare gli affondi di Sansone, la sua è una prestazione precisa ed ordinata.aiutato da Rodriguez a coprire l'area, lascia poco spazio ad Orsolini di sfondare.il cliente da marcare è scomodo ma lui va poco in difficoltà, ricorrendo anche al gioco duro.marcatura inesistente sul gol di Barrow, nella seconda frazione di gioco recupera gli errori fatti a inizio partita.solita partita di sostanza e interdizione, esattamente quello che ci si aspetta da lui.(dal 27’ stsenza infamia e senza lode).come Rincon nel primo tempo agisce soprattutto nelle retrovie a schermo davanti alla difesa mentre nella seconda frazione di gioco risveglia il Torino con un grande gol.partito bene si è spento alla distanza, grave l'errore sotto porta per uno come lui. Da una sua leggerezza nasce inoltre l'azione del vantaggio bolognese.(dal 20’ stmantiene l’equilibrio in mezzo al campo).assente giustificato in zona offensiva per contenere un Orsolini molto voglioso. In ripiegamento si sacrifica per la squadra.(dal 20’ stla determinazione non manca, fa sentire la sua presenza).solito guerriero che non si risparmia mai e si guadagna ogni pallone, da lui ci si aspetta anche il gol che però sbaglia.(dal 27’ stentra per cercare di affondare il colpo sul finale ma senza successo).Soumaoro non lo ha fa respirare e per questo vede poco il pallone. Da parte sua non c’è però la reazione necessaria per provare a segnare.approccio molto fisico alla partita, atteggiamento giusto per chi deve centrare la salvezza. Un punto importante.