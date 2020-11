: il tiro di Candreva è forte ma l’impressione è che il portiere del Torino potesse fare molto di più, la sfera gli passa in mezzo alle gambe. E’ invece incolpevole sul gol del momentaneo 1-2 di Quagliarella.buona la prestazione del difensore brasiliano che dimostra ancora una volta di essere tra i giocatori più in forma del Torino.: sul gol del momentaneo 1-2 di Quagliarella ha diverse responsabilità. Non guarda la posizione dell’attaccante avversario che gli sguscia via e batte Sirigu. Ha l’occasione per farsi perdonare e segnare la rete del 3-2 ma, da ottima posizione, non riesce a battere Audero.gioca come centrale di sinistra nella difesa a tre, come aveva già fatto contro la Virtus Entella. E’ autore di una buona prestazione, senza particolari sbavature.(Dal 25’ s.t.: scodella alcuni cross precisi nell’area avversaria, suo anche l’angolo che Meité trasforma nel gol del 2-2): altra ottima prestazione da parte del terzino classe 2000 del Torino che, sulla propria fascia di compenetra, riesce a fare ciò che vuole. Augello non riesce a contenerlo e Singo riesce ad andare più volte al cross: suo anche il traversone sul quale si avventa Belotti in occasione dell’1-0.è il migliore in campo del Torino. Nel primo tempo dà spettacolo con alcune giocate d’altra scuola, nella ripresa regala alla formazione granata il pareggio con un preciso colpo di testa su angolo di Verdi.: altra prestazione opaca da parte del numero 88 che, per lo meno, non viene ammonito. Un cartellino giallo gli avrebbe fatto saltare per squalifica il derby di sabato contro la Juventus.inizia la partita con alcuni buoni spunti, poi però inizia ad accumulare errori su errori. Fatica anche a controllare i palloni più semplici: contro la sua ex squadra non gioca certo una partita da ricordare.inizia bene la partita proponendosi spesso in avanti. Con il passare dei minuti sembra però accusare un po’ la stanchezza e finisce per uscire dal vivo del gioco. La sua prestazione è comunque sufficiente.(Dal 25’ s.t.: entra bene in partita)non segna, a differenza di quanto aveva fatto nelle precedenti due partite, ma la sua prestazione è comunque generosa e sufficiente. Corre, lotta, apre spazi per i compagni.: stringe i denti e fa di tutto per essere in campo quest’oggi. Alla fine si rivela ancora una volta fondamentale per il Torino: festeggia la presenza numero 200 con la maglia granata segnando la rete numero 99 da quando è al Toro.il Torino quest’oggi, per quanto ha creato, avrebbe meritato qualcosa in più di un semplice pareggio. La squadra granata deve recitare il mea culpa per alcune disattenzioni difensiva nel secondo tempo.