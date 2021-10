Napoli-Torino 1-0





Torino:



Milinkovic-Savic 7: ha il grande merito di ipnotizzare Insigne parando il calcio di rigore, non può nulla sul gol.



Djidji 6: va in difficoltà quando allunga su Osimhen ma alla fine riesce a tenere botta con qualche buon intervento.



Bremer 6,5: si incolla addosso ad Osimhen, limita tantissimo le giocate del nigeriano.



Rodriguez 5,5: incontra qualche problema contro Politano, quando entra Lozano viene sostituito (21' s.t. Buongiorno 5,5: soffre la velocità di Lozano e viene sovrastato da Osimhen sul gol).



Singo 6,5: con la sua solita corsa sa rendersi pericoloso e dalla destra arrivano i maggiori pericoli del Torino.

: palleggia, prova a dettare i tempi ma quando c'è da fare filtro non ci riesce.: troppo poco per essere valutato, lascia il campo dopo pochissimo causa infortunio (8' p.t.: prodotto del settore giovanile granata, fa il suo esordio assoluto in Serie A e non parte benissimo causando il calcio di rigore sbagliato da Insigne, 44' s.t.).: sfondare contro Di Lorenzo questa sera è un'impresa più che ardua, lo perde spesso quando si inserisce e si sovrappone.: gioca tra le linee ma non emerge, il lavoro migliore lo fa quando limita le giocate di Fabián Ruiz (21' s.t.: poco incisivo).: buon lavoro, rende la vita complicata a Rrahmani e Koulibaly che formano una coppia difensiva di altissimo livello (21' s.t.: torna dopo l'infortunio, ha bisogno di trovare il ritmo partita per essere utile alla squadra).: quando si inserisce crea pericoli alla difesa del Napoli. L'occasione più grossa per il Torino è sui suoi piedi ma Ospina gli dice di no.altra prova da squadra rocciosa, ci sta perdere a Napoli.