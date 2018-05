Genoa-Torino 1-2

Milinkovic-Savic 5: debutto in Serie A per il fratello del trequartista laziale. Forse sarà per l'emozione ma non sembra possedere la stessa classe di Sergej mostrandosi spesso incerto e titubante, soprattutto nelle uscite.

Bonifazi 6: si oppone a Bessa limitandone l'azione già sul nascere. Qualche grattacapo in più quando entra Pandev. Nel complesso una partita poco appariscente ma molto positivo.

Nkoulou 7: padrone incontrastato degli ultimi trenta metri di campo anche a causa della scarsa consistenza dell'attacco rossoblù. Quasi quasi potrebbe addirittura fare reparto da solo.

Moretti 6,5: valida spalla d'esperienza per il mattatore difensivo Nkoulou. Si limita all'ordinaria amministrazione senza commettere sbavature.

(dal 69' Molinari 5: confeziona l'assist vincente ma al giocatore sbagliato visto che ad andare in gol non è un compagno ma il rossoblù Pandev)

De Silvestri 6: copre le spalle a Berenguer pensando a limitare le incursioni di Laxalt.

Rincon 6,5: nel suo vecchio stadio torna il mastino ammirato e rimpianto dai tifosi rossoblù dominando le vie centrali del prato verde.

Baselli 7: corona una buona prova con la zampata che vale il raddoppio dei piemontesi. Ma il gol è solo la punta dell'iceberg di una partita giocata ad alti livelli.

(dal 77' Acquah 6: dentro nel convulso finale per dare il suo contributo a protezione del vantaggio)

Ansaldi 6,5: sue entrambe le discese da cui scaturiscono le reti granata. Macchia un'ottima partita lasciando i compagni in inferiorità numerica negli ultimi dieci minuti con un fallo ingenuo ed inutile.

Falque 6,5: si fa trovare pronto sull'invito di Belotti punendo la sua vecchia squadra proprio sotto la Nord. Per il resto combina poco ma per oggi può bastare così.

(dal 64' Edera 6: qualche bella ripartenza e un paio di aperture importanti. Però anche qualche spavalderia evitabile, frutto probabilmente della giovane età).

Berenguer 5: evanescente. Tocca pochi palloni e quasi sempre li sbaglia. Se voleva mettersi in mostra per garantirsi un futuro al Toro non ci è riuscito.

Belotti 6: ancora in ritardo di condizione fa meglio come assistman che non come finalizzatore. Non a caso è lui a regalare a Falque la palla del vantaggio.

All. W. Mazzarri 7: viene a Marassi per giocarsela anche se gli obiettivi stagionali sono ormai svaniti da tempo. La vittoria che ottiene con pieno merito fa però accrescere i rimpianti per una stagione deludente. Anche se più per colpa di chi l'ha preceduto che non sua.