Torino-Atalanta 2-0



Sirigu 6,5: mantiene la propria porta inviolata per la quinta partita consecutiva. E lo fa con due grandi parata: la prima su Mancini nel primo tempo, la secondo su Zapata nella ripresa.



Izzo 7: qualche settimana con un colpo di testa aveva deciso la partita contro l’Inter, quest’oggi, nella stessa identica porta, segna anche all’Atalanta. Quando vede il nerazzurro il difensore del Torino sembra dare il meglio di sé in fase offensiva.



Nkoulou 7: altra grande partita da parte del numero 33 del Torino che riesce ad annullare Zapata. Se il colombiano quest’oggi non riesce a mettere in mostra le sue doti tecniche il merito è proprio di Nkoulou.



Moretti 6,5: nel primo tempo si rende autore di una folata offensiva da applausi, per fermarlo Castagne è costretto al fallo dal limite dell’area di rigore. In fase difensiva non sbaglia praticamente nulla.



De Silvestri 6,5: le sue incursioni sulla fascia destra creano diversi problemi alla retroguardia dell’Atalanta. Il numero 29 granata è bravo soprattutto nel contenere prima Gosens e poi Castagne.



Baselli 5,5: anziché spazzare, nel primo tempo si fa portare via un pallone nell’area di rigore regalando ai giocatori dell’Atalanta una palla-gol che, fortunatamente, non riescono a sfruttare. Cresce nel secondo tempo ma non basta per guadagnare la sufficienza in pagella.



(dal 47’ s.t. Millico: sv) Lukic 6: qualche pallone di troppo perso in mezzo al campo dal centrocampista serbo ma prestazione comunque sufficiente. E’ bravo soprattutto nel dettare i tempi alla squadra quando il Torino è in possesso del pallone.



Meité 6,5: per la prima volta in questo 2019 viene schierato titolare in campionato da Walter Mazzarri. Il francese non inizia con il piede giusto la propria partita, ma la sua prestazione cresce con il passare dei minuti e nel secondo tempo è bravo a pescare nell’area atalantina Falque in occasione del gol del 2-0.



(dal 21’ s.t. Ansaldi 6: altra buona prova da parte dell’argentino che dimostra di poter giocare in qualsiasi ruolo. Nel finale si immola sulla conclusione di Barrow)



Aina 6: il nigeriano è in un buon momento di forma e lo dimostra anche quest’oggi contro l’Atalanta giocando una buona prestazione sulla corsia di sinistra. Attento soprattutto in fase difensiva a non concedere spazi agli avversari.



Falque 7: prima di oggi non segnava da circa due mesi, da Torino-Empoli dello scorso 26 dicembre. Nel primo tempo lo si vede poco ma nel secondo è bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto e a mettere al sicuro il risultato con il suo sinistro.



(dal 35’ s.t. Berenguer: sv)



Belotti: 6 non ha segnato neanche quest’oggi ma si è reso autore della solita partita fatta di generosità e sacrificio. In occasione del secondo gol granata il suo velo permette a Falque di arrivare sul pallone e scagliarlo in rete.





All. Mazzarri 7: il suo Toro non solo vince ma anche convince. Era una partita da non sbagliare e l’ha squadra granata ha svolto alla perfezione il suo compito. Mazzarri è riuscito a costruire una squadra solida che sa giocarsela alla pari (o in questo caso meglio) con tutti.