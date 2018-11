Cagliari-Torino 0-0



Sirigu 6: inoperoso per quasi tutta la partita, si supera sul tiro-cross di Barella in chiusura di primo tempo.



Izzo 6,5: segue come un'ombra Joao Pedro, senza concedergli mezzo metro di spazio.



Nkoulou 6,5: duello tutto fisico con Pavoletti, al quale il difensore camerunese mette la museruola. Gigante.



Djidji 5,5: sbaglia pochissimo fino all'85', poi un liscio in piena area degno della Gialappa's poteva costare carissimo.



De Silvestri 6: spinge tanto sulla corsia di competenza, la scarsa vena propositiva di Lykogiannis gli rende la vita facile nella sua metà campo.



Meité 6: qualche guizzo di qualità in mezzo ad una gara di sostanza. Bello il duello tutto di classe con Barella.



Baselli 5,5: è molto nervoso fin dalle prime battute e questo non lo aiuta affatto. Nella ripresa deve alzare bandiera bianca per un problema fisico.



(Dal 31' s.t. Lukic SV)



Soriano 5: impalpabile per tutta la durata della sua partita.



(Dal 24' s.t. Zaza 6: entra e crea subito scompiglio in area rossoblù. Solo un super Cragno gli nega il gol).



Ansaldi 6,5: tiene a bada Srna, poi spinge con costanza creando diversi grattacapi alla difesa sarda.



(Dal 29' s.t. Parigini SV)



Falque 6: quando entra in possesso palla dà sempre l'impressione di inventarsi la giocata decisiva da un momento all'altro.



Belotti 5,5: pochissime palle giocabili, fa quello che può ma non basta per graffiare dalle parti di Cragno.





All. Frustalupi 5,5: senza Mazzarri tocca a lui guidare il Toro dalla panchina. Primo tempo scialbo, poi molto meglio nella ripresa. Non basta, però, per tornare a casa con i tre punti. Ennesima occasione sprecata per fare il tanto agognato salto di qualità.