Torino-Cagliari 1-1



Sirigu 6,5: non può nulla conclusione vincente di Nandez ma è strepitoso nel secondo tempo sul tiro dalla distanza di Simeone. Come sempre è uno dei pochi calciatori granata che svolge nel migliore dei modi il proprio compito.



Izzo 6: in crescita rispetto alle ultime settimane dove non aveva affatto convinto. Sull’1-1 sfiora anche il gol con un colpo di testa da calcio d’angolo che esce di poco sul fondo.



Nkoulou 7: il difensore camerunese è tra i più positivi in casa Torino. Allontana dalla propria area diversi palloni che spiovono pericolosamente e risolve alcune situazioni potenzialmente pericolose per la squadra granata.



Djidji 5: Mazzarri lo preferisce a Lyanco come centrale di sinistra nella difesa a tre ma la scelta non si rivela indovinata. L’ivoriano non entra mai davvero in partita: non riesce a rinviare il pallone nell’azione del gol di Nandez e commette una serie di altri errori nei minuti successivi.



(dal 14’ s.t. Verdi 5,5: ancora tanti errori da parte del numero 24 che non riesce a incidere)



De Silvestri 5,5: nel primo tempo il suo apporto sulla fascia destra in fase offensiva è praticamente nullo. Non riesce mai ad arrivare sul fondo e a crossare qualche pallone invitante per i compagni nell’area del Cagliari. Cresce leggermente nella ripresa.



Baselli 6: gioca con grinta. Lotta su tutti i palloni che orbitano nella sua zona di campo e spesso ha la meglio nei duelli con gli avversari. E’ il migliore tra i centrocampisti del Torino visti in campo oggi.



Rincon 5,5: non segue Nandez in occasione dell’azione che porta al gol del centrocampista uruguaiano. Spesso è anche impreciso quando ha il pallone tra i piedi.



Aina 5: viene inizialmente preferito a Laxalt ma l’esterno nigeriano non riesce davvero a convincere. Spinge poco sulla corsia di sinistra e soffre in fase difensiva quando è puntato dagli avversari.



Falque 5,5: prima partita da titolare in questo campionato per lo spagnolo. La prima occasione della partita capita sui suoi piedi ma il numero dal centro dell’area di rigore calcia malissimo tra le braccia di Olsen. Con il passare dei minuti esce sempre più dal gioco.



(dall’1’ s.t. Zaza 7: il suo ingresso in campo scuote il Toro, non a caso è proprio lui a segnare la rete del definitivo 1-1).



Ansaldi 6: Mazzarri lo schiera inizialmente come trequartista, poi lo arretra sulla linea dei centrocampisti. L’argentino sembra leggermente spaesato in campo ma grazie alle sue qualità riesce a essere importante anche quest’oggi.



Belotti 7: in campo dà veramente tutto anche quest’oggi, non segna ma fa segnare. Suo l’assisto per l’1-1 di Zaza dopo aver saltato Ceppitelli sulla sinistra. Senza il proprio capitano il Torino probabilmente avrebbe perso anche quest’oggi.



All. Mazzarri 6: Belotti e Zaza salvano il suo Torino dall’ennesima sconfitta stagionale. Schiera una formazione troppo timida, corre poi ai ripari all’intervallo quando manda in campo Zaza e passando alle due punte.