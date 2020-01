Roma-Torino 0-2



Sirigu 7: è un muro. Non lo supera nessuno. Due interventi decisivi su Pellegrini: nel finale del primo tempo ci mette la manona su un rasoterra del classe '96 diretto all'angolino, nella ripresa respinge d'istinto un tiro da distanza ravvicinata.



Izzo 5: se vuole andare all'Europeo deve mettersi alle spalle la prestazione di stasera. E' il peggiore in campo dei suoi. Si prende il giallo per fallo di ostruzione su Dzeko, rischia l'espulsione per un fallo di mano a metà della ripresa.



Nkoulou 6,5: non sbaglia nulla al centro della difesa. Annulla completamente un Dzeko non in giornata, è il migliore del reparto.



Djidji 6: attento quando i trequartisti giallorossi si inseriscono dalla sua parte. Grande intervento nel primo tempo in scivolata dentro l'area per fermare Pellegrini: pericoloso ma efficace.



De Silvestri 6: per lui, cresciuto nella Lazio, c'è aria di derby. Preciso negli interventi sulla sua fascia quando attacca la Roma, poteva fare meglio solo davanti a Pau Lopez, gliela appoggia di testa.



Lukic 6: fondamentale soprattutto nel secondo tempo per contenere gli attacchi della Roma e tenere il risultato dalla sua parte fino alla fine.



Rincon 6: la sua missione è quella di spezzare il gioco avversario. E ci riesce alla grande. E' una furia quando attacca i portatori di palla della Roma per tenerli lontani dalla porta di Sirigu.



Aina 6,5: senza idee quando attacca, si rifà in fase difensiva con diagonali precise per chiudere gli attacchi giallorossi sulla sua fascia.

(dall'88' Laxalt sv: Mazzarri lo inserisce negli ultimi minuti per rallentare i ritmi).



Verdi 5,5: poche idee e confuse, nessun pallone giocabile per il Gallo, perde palla troppo spesso. Mazzarri lo toglie a 20' dalla fine per coprirsi.

(dal 68' Meité 6: entra per difendere il risultato e dare quantità alla squadra negli ultimi venti minuti).



Berenguer 6,5: è una trottola impazzita. Quando punta l'avversario è sempre pericoloso, senza palla va in pressing su tutta la difesa giallorossa. Portiere compreso.

(dal 96' Adopo sv: Mazzarri fa debuttare il francese classe 2000. 5 presenze in Primavera in questa stagione).



Belotti 7,5: Il Gallo canta (anche) all'Olimpico. Con tanto di bis. Prima dell'intervallo scarica un sinistro sotto l'incrocio che regala l'1-0 al Torino, poi raddoppia su rigore. Altro? Ah, sì: un palo e una traversa, sfuttando la giornata negativa di Mancini. E pensare che non gli arrivano neanche tanti palloni giocabili... spesso è lui ad andarseli a prendere a centrocampo.



All. Mazzarri 6,5: la vince con la cattiveria e la grinta che trasmette alla squadra. In difesa non perdono un contrasto, lì davanti il Gallo Belotti sbraccia e sgomita per far salire la squadra.