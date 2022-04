Lazio-Torino 1-1: incerto in alcune uscite dove preferisce i pugni invece che andare in presa facile. Impreciso in qualche occasione anche con i piedi. Non dà piena sicurezza e si fa scavalcare dal cross di Lazzari sul gol del pari.: più con le cattive che con le buone riesce a contenere le folate di Zaccagni. L'arbitro lo grazia più di una volta ma la sua prestazione grintosa è comunque efficace (dal 5's.t.: anche lui non concede vita facile all'arciere. Ma nel finale Immobile gli sbuca alle spalle...): si conferma tra i migliori difensori di questo campionato. Non concede movimenti facili a Immobile e dà solidità a tutto il reparto: Felipe Anderson non era in serata e lui ha dovuto lavorare poco. Pennella alla perfezione il corner per il gol di Pellegri.: Lazzari corre tanto, ma concretizza poco. Il merito è della sua marcatura.: taglia gran parte degli approvvigionamenti agli attaccanti della Lazio con il suo lavoro di copertura su Luis Alberto. Propositivo anche davanti a sostegno di Pellegri.: Nella linea a 4 del centrocampo è quello che crea più difficoltà ai laziali perché non dà punti di riferimento, sbucando ovunque: Partita di carattere e solidità sia in difesa sia in fase di spinta. Contiene a dovere le cavalcate di Marusic (dal 28' s.t.: continua il lavoro del compagno con la stessa efficacia): deve fare a sportellate con Milinkovic e ne esce egregiamente. Importate il suo lavoro in interdizione. (dal 41' s.t.: Partita di sostanza a sostegno dei compagni davanti. In alcune occasioni poteva però affondare di più il colpo.: In difficoltà fisica, si vede che non è al meglio e infatti la sua partita dura solo un tempo (dal 1's.t.: sblocca in mischia la partita. Prestazione convincente. Forse in questo finale di stagione meriterebbe lui la titolarità): Ha sostituito egregiamente Juric squalificato. Il Torino ha fatto una partita ordinata ed equilibrata, concedendo poco. Risultato buttato nel finale.