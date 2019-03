Sirigu 7,5: pronti, via e subito due parate provvidenziali su Benassi e Simeone. L'argentino, però, al 6' pt lo mette a sedere e porta in vantaggio la Fiorentina. Chiude la strada al pallonetto dello stesso Simeone al 40' pt, murandolo in uscita. Completa un primo tempo eccezionale immolandosi su Benassi nel recupero. Più facile la vita nella ripresa.



Izzo 6: chiude tempestivamente al 10' pt un cross di Muriel indirizzato verso Simeone. Dopo le sbandate iniziali, la retroguardia si riprende e lui ne trae benefici.



Djidji 5,5: staziona al posto di Nkoulou. Qualche sbavatura di troppo rispetto ai due compagni di reparto.



Moretti 6: Benassi lo elude nel finale di primo tempo, ma Sirigu ci mette una pezza. Cresce all'interno della partita come Izzo.



De Silvestri 6,5: è un pericolo costante sui palloni aerei nell'area della Fiorentina, convergendo da destra verso il secondo palo.



(dal 27' st Berenguer 6: dovrebbe dare maggiore offensività, ma la sfida è troppo chiusa)



Baselli 6,5: al 21' pt ci prova dalla distanza, la conclusione è però sbilenca. Raddrizza la mira quattordici minuti dopo, silurando Lafont all'incrocio. La barriera devia la sua punizione al 27' st.



(dal 34' st Meité 6: fa rifiatare Baselli e aggiunge centrimentri in una lotta all'ultimo colpo) Rincon 6: cerca l'imbucata e difende, mettendo in campo un doppio ruolo. Lì nel mezzo è l'anima del Toro.



Lukic 5,5: si vede poco e a volte è troppo "leggerino" nella densità dei due centrocampo.



Ansaldi 5,5: sceglie il tempo perfetto per bloccare Mirallas in apertura di secondo tempo. Alternandosi con De Silvestri, si abbassa sulla linea dei centrali al momento del pressing offensivo viola. Suo il rilancio dal quale nasce il gol di Simeone.



Iago Falque 5,5: sponda per Baselli il pallone dell'1-1 granata. Tanto movimento intorno a Belotti, arretrando spesso in linea con Baselli.



(dal 6' st Zaza 5,5: innesca un due contro due insieme a Belotti con i centrali della Viola. Avrebbe tanto spazio in ripartenza, ma non lo sfrutta.



Belotti 5: inizia la partita e nascono le prime sportellate con Milenkovic. Pochi palloni sfruttabili e una copertuna minuziosa della Fiorentina.



All. Mazzarri 5,5: privato di Nkoulou, preferisce Iago Falque a Zaza dal primo minuto. Il Torino parte male, subisce gol e conclusioni, ritrovandosi a ringraziare Sirigu e la perla di Baselli. Nella ripresa mette fuori la testa con maggiore convinzione, lasciando però la manovra del gioco alla Fiorentina, aggredendola alta.