: prima compie un miracolo parando il calcio di rigore di Insigne, poi prende un gol evitabile facendosi sorprendere dalla conclusione di Ruiz che gli passa in mezzo alle gambe. Peccato perché la sua prestazione era stata davvero ottima.causa il rigore, che Berisha ha poi parato a Insigne, sgambettando Mertens. Il numero 5 del Torino si fa però perdonare qualche minuto dopo con un recupero prodigioso su Insigne che vale come un gol.(Dal 25’ s.t.: concentrato in fase difensiva).riesce a contenere bene un avversario come Osimhen, pur concedendogli qualche metro per evitare di essere superato dalla velocità del nigeriano. Rischia l’autogol nel finale ma la sua deviazione è in realtà decisiva e evita lo 0-2 del Napoli.bravo a contenere Lozano che, di fatto annulla. Quando Spalletti manda in campo Politano al posto del messicano la partita per lui si fa un po’ più dura, ma il difensore svizzero se la cava comunque bene.: il Napoli non riesce mai a sfondare dal suo lato. Il numero 17 del Torino dimostra anche coraggio, personalità e buona tecnica in diverse occasioni uscendo molto bene palla al piede dalla difesa.: lui e Mandragora faticano in mezzo al campo nei duelli con i due mediani del Napoli, Anguissa e Ruiz. Non riesce a far valere le sue qualità tecniche come fatto nelle precedenti partite.(Dal 21’ s.t.entra bene in partita e si rende autore di alcuni buoni passaggi filtranti per i propri compagni)è autore di un buon recupero difensivo nel secondo tempo ma in fase di costruzione appare più in difficoltà rispetto al solito.(Dal 20’ s.t.: ha sulla coscienza il gol di Ruiz che permette al Napoli di sbloccare il risultato. E’ lui a perdere malamente il pallone sulla trequarti permettendo allo spagnolo di infilarsi verso la porta di Berisha)ogni volta che ne ha la possibilità affonda sulla fascia sinistra riuscendo ad arrivare sul fondo nell’area di rigore avversari alcuni cross insidiosi. Di Lorenzo si trova spesso a doverlo rincorrere con qualche difficoltà.(Dal 20’ s.t.come Vojvoda, anche lui spinge molto sulla sinistra)anche il belga quest’oggi non è nella sua miglior giornata. Dà sempre l’impressione di poter fare di più ma non riesce ma a trovare lo spunto decisivo.nel primo tempo è in ombra e si vede davvero molto poco. Si accende invece un po’ nella ripresa quando riesce a entrare di più nel vivo del gioco ma non basta per guadagnare la sufficienza.(Dal 36’ s.t.partita di lotta e corsa per il capitano del Torino che sfiora anche il gol in due occasioni. Nella prima è bravissimo Ospina e respingere il suo colpo di testa, nella seconda il suo diagonale si spegne invece sul fondo di un nulla.il suo Torino se la gioca a viso aperto con il Napoli e riesce a costruire alcune ghiotte occasioni da gol senza però riuscire a trovarlo. Il risultato più giusto sarebbe forse sito un pareggio.