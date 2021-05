chiude bene la propria porta finché può, non ha particolari colpe sul colpo di testa vincente di Tello. Questa è stata la sua prima partita stagionale ma potrebbe essere stata anche l’ultima al Torino.: buona la sua prestazione in fase difensiva. Riesce spesso a bloccare gli attaccanti del Benevento che si aggirano nella sua zona di campo.(St 25’è autore di alcune ottime sgroppate sulla fascia destra. Ha una grande occasione per realizzare la rete del 2-1 ma colpisce malissimo di testa)con Nkoulou in panchina, Nicola schiera il brasiliano al centro della propria difesa a tre. Bremer comanda bene la linea difensiva e ha anche il grande merita di sbloccare il risultato con un colpo di testa da azione d’angolo.: nel primo tempo deve vedersela con un Gaich molto ispirato che non da punti di riferimento, il giovane numero 99 granata se la cava comunque bene contro l’attaccante avversario.: prestazione sufficiente ma senza particolari squilli da parte del terzino kosovaro che guadagna comunque la sufficienza in pagella.non incide particolarmente in mezzo al campo. Si vede che questa non è una partita decisiva e anche il venezuelano sembra giocare con il freno a mano tirato.(Dal 40’ s.t.una conclusione dal limite murata da Glik nel primo tempo e poco altro. Si vede solamente a tratti in mezzo al campo, non è certo stata la sua miglior partita in granata.suo l’assist per il gol del momentaneo vantaggio firmato da Bremer. Il numero 24 però poi si spegne e finisce per uscire dal vivo del gioco, nel secondo tempo Nicola decide così di richiamarlo in panchina.(Dal 12’ s.tnon fa meglio del compagno che sostituisce. Si vede troppo poco): meno vivace rispetto al solito, soprattutto in fase offensiva dove non spinge come di consueto. Prestazione comunque sufficiente da parte del terzino argentino.: segna il gol del possibile 2-0 ma gli viene annullato per fuorigioco. E’ stata l’unica volta in cui si è visto nell’area di rigore avversaria.(Dal 25’ s.tparte dalla panchina perché non al meglio, ha un’occasione per segnare ma non la sfrutta a dovere)soprattutto nel primo tempo si fa vedere facendo molto movimento senza palla. Ha anche una bona occasione ma Manfredini è bravo a negargli la gioia del gol.il suo Torino sembra avere già la testa in vacanza e gioca una partita a ritmi bassi. Ora resta da capire se questa sarà stata o no la sua ultima partita sulla panchina granata.