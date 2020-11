: partita quasi da spettatore per il portiere del Torino se non fosse per il fatto che viene spesso coinvolto nel gioco dai propri compagni di squadra, riuscendo a mostrare le sue buone qualità tecniche con i piedi.: non si vedeva in campo dalla prima giornata di campionato, quando fu schierato nel ruolo di terzino destra nella difesa a quattro. Appare molto più a suo agio quest’oggi da centrale di destra nella linea a tre. Prestazione sufficiente la sua.(dal 30’ s.t.la partita contro la Virtus Entella è quella dell’esordio in questa stagione per Buongiorno. Il difensore ex Primavera è ben aiutato dai più esperti compagni di reparto Rodriguez e Izzo ed è autore di una buona prestazione.nel primo tempo sfiora il gol con uno splendido calcio di punizione ma Russo è bravissimo a togliere il pallone dall’incrocio dei pali. Gioca una partita ordinata e attenta in fase difensiva.gioca in un ruolo inedito, quello di esterno a tutto fascia nel centrocampo a cinque. Spinge molto, proponendosi spesso in avanti, ma quando serve sa sacrificarsi e arretrare fino ad allinearsi alla linea dei difensori.quest’toggi è lui a indossare, per la prima volta, la fascia da capitano del Torino. Inizia bene la partita, sfiora anche il gol con una bella conclusione dal limite. Nella ripresa, come molti compagni abbassa i giri del motore.(dal17’ s.t.fa valere i suoi muscoli): un po’ troppo timido in alcune circostanze ma la sua prestazione è comunque positiva. Dimostra di avere le qualità per poter giocare nel ruolo di mediano davanti alla difesa.(Dal 46’ s.t.fa valere le sue qualità tecniche e la sua esperienza in mezzo al campo. Gioca una buona prestazione che con un poi di fortuna in più avrebbe anche potuto arricchire con un gol.(dal 17’ s.t.: il ruolo di mezzala non è proprio quello più naturale per lui ma si fa comunque valere)è suo l’ottimo lancio per Zaza nell’azione che permette proprio al numero 11 di sbloccare il risultato. Spinge molto in fase offensiva ma è attento anche in difesa quando c’è da coprire e non lasciare spazi agli avversari.dopo aver segnato quattro giorni fa a San Siro il suo primo gol stagionale contro l’Inter, si ripete quest’oggi sbloccando il risultato contro la Virtus Entella. Ma non solo: è per gran parta sua anche la rete del 2-0 siglata da Bonazzoli.(dal 30’ s.t.: sfrutta al meglio l’ottimo invito di Zaza e segna la sua prima rete con la maglia del Torino. Non si accontenta, ha tanta voglia di mettersi in mostra e si vede: a volte dà l’impressione di voler un po’ strafare ma la sua postazione è comunque positiva.il Torino si dimostra nettamente superiore alla Virtus Entella e liquida la pratica senza particolari difficoltà. I ritmi sono piuttosto bassi ma la squadra granata centra l’obiettivo e si regala la sfida contro il Milan negli ottavi di finale.