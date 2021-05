Serviva un punto per ilallo stadiocontro lae quest’ultimo è arrivato. Uno 0-0 conquistato con le unghie e con i denti dalla squadra di. Granata salvi. Ecco i voti della squadra piemontese.: se il Torino si salva con una giornata di anticipo lo deve senza dubbio a lui. Almeno tre interventi fondamentali da parte del portiere sardo. Leader.: rischia poco e di mestiere perde tempo quando la sua squadra ne ha bisogno.: Immobile lo beffa due volte. Nel primo caso lo salvano l’arbitro Fabbri e il Var Aureliano, nel secondo il palo. Fondamentale però su un tiro a botta sicura di Muriqi al 53’.: concreto ed essenziale per la maggior parte della gara. Nel finale rischia troppo con il gomito alto in area su Muriqi, ma viene salvato dal direttore di gara.: tanta corsa e tanto dinamismo. La sfida contro Fares la vince senza dubbio lui. Soffre di più con Lulic.: tanta sostanza per il numero 88. Respinge bene le avanzate di Luis Alberto facendolo innervosire con grande esperienza. Astuto. (All’86’).: il classe ’97 è ormai un pilastro della linea mediana dei granata. Anche stasera partita di grande sostanza da parte dell’ex Udinese.: partita sottotono da parte del serbo. Sbaglia tutte le scelte tecniche e pensa più a perdere tempo che a fare il suo dovere in campo.: la sua gara inizia bene. Sembra prendere le misure a Lazzari, ma poi cala tanto e pecca di lucidità in diverse situazioni. Su tutte il rigore di Immobile (è lui a tenere in gioco il numero 17 biancoceleste all’83’) e il palo di Lazzari.: partita di grande sacrificio. Ci mette tenacia recuperando diversi palloni, ma anche buona qualità e al 71’ lo ferma solamente il palo. (All’86’).: anche per il Gallo partita veramente difficile. Tante sportellate, come piace fare a lui. Al 71’ duetta alla grande con Sanabria offrendo un cioccolatino a quest’ultimo che prende il palo. (Al 90+3’).: da allenatore pragmatico qual è Nicola arriva all’Olimpico con una formazione ben abbottonata. L’imperativo era uno, quello di arrivare alla salvezza, e quest’ultima è arrivata. Missione compiuta per la terza volta. Ormai è uno specialista.