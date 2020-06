: para tutto quello che può parare, non può invece nulla sul diagonale di Immobile prima e sulla conclusione con deviazione di Parolo che permettono alla Lazio di ribaltare il risultato e di vincere la partita.: qualche sbavatura nella prima parte di gara. Con il passare dei minuti il brasiliano, che quest’oggi sostituisce Izzo, cresce e con i suoi interventi difensive e le sue chiusure risulta in più di un’occasione decisivo.: partita più che sufficiente per il difensore camerunense nonostante non riesca a chiudere Immobile in occasione del gol dell’1-1. La sua prestazione resta comunque positiva.dei tre difensori centrali schierati quest’oggi da Longo è quello che sembra essere maggiormente in difficoltà.(dal 35’ s.t.: gioca una partita prevalentemente difensiva, anche se non disdegna qualche sortita offensiva. Poco prima di essere richiamato in panchina da Longo ha un’occasione ma viene anticipato al momento della conclusioni da Jony.(dal 14’ s.t.: perde il duello con Lukaku sulla propria fascia): inizia bene la partita il centrocampista francese, in fase di interdizione è bravo a recuperare diversi palloni e poi li smista sempre con precisione. Negli ultimi minuti, quando la stanchezza si fa sentire, colleziona una serie di errori. Prestazione comunque sufficiente.lotta, fa a sportellate con gli avversari ma è palese che sia ancora lontano dalla condizione migliore. Sbaglia anche tanto a livello tecnico finendo per regalare più di un pallone agli avversari.se la deve vedere con un cliente difficile da gestire come Lazzari ma il terzino granata è bravo a contenerlo al massimo. Cala leggermente nel secondo tempo quando le energie vengono meno, alla fine lascia il campo stanchissimo.(dal 26’ st.: è in ritardo nella chiusura su Parolo in occasione del gol biancoceleste): il Torino gioca una partita molto difensiva e il numero 24 granata, quest’oggi per la prima volta titolare da quando è ripreso il campionato, non ha molte occasioni per mettersi in mostra nella metà campo avversaria.(dal 14’ s.t.: qualche buono spunto)prima partita da titolare per il centrocampista serbo in questa seconda parte di serie A dopo il lockdown. Lukic non sfrutta bene l’occasione che Longo gli concede, si vede troppo poco in campo.(dal 35’ s.t.l’ultimo rigore calciato se l’era fatto parare. Questa sera dal dischetto è invece perfetto: batte Strakosha e illude il Torino. Da quel momento in poi non riceve praticamente nessun altro pallone giocabile.: il suo Torino prova a replicare la partita fatta contro l’Udinese che aveva portato i tre punti, passa subito in vantaggio con Belotti su rigore poi si chiude in difesa a protezione del risultato. La Lazio non è però l’Udinese, è così Immobile e Parolo ribaltano il risultato e i granata incassano la seconda sconfitta consecutiva.