Torino-Fiorentina 2-1



Sirigu 6: come sempre svolge al meglio il proprio dovere. Nel primo tempo non è mai impegnata, nella ripresa è invece bravo a opporsi a una conclusione di Sottil e a risolvere, con le sue uscite aeree, alcune situazioni potenzialmente pericolose.



Izzo 6: prestazione sufficiente ma fra i tre difensori centrali è quello che oggi fatica di più. Nel finale stende Chiesa al limite concedendo una pericolosa punizione alla Fiorentina in pieno recupero.



Nkoulou 6,5: prende qualche rischio in fase difensiva con alcuni dribbling ma non sbaglia mai un pallone. Annulla anche Vlahovic che per lunghi tratti non vede proprio il pallone. Prestazione più che sufficiente.



Bremer 7: dei tre difensori centrali schierati oggi da Walter Mazzarri è quello che convince di più. Sempre preciso e puntuale negli interventi, non sbaglia praticamente nulla dimostrando di essere in un buono stato di forma.



De Silvestri: sv



(dal 12’ Aina 5,5: fatica, soprattutto nel secondo tempo, contro Chiesa)



Baselli 6,5: recupera palloni e li smista con intelligenza. Cerca anche la via del gol in un paio di occasioni ma la mira non è delle migliori. Prestazione comunque più che sufficiente per quello che oggi è il capitano granata.



Rincon 6: in mezzo al campo è il solito mastino ma quest’oggi lo si vede esibirsi anche in un paio di giocate di ottima qualità.



Ansaldi 7,5: è senza ombra di dubbio il migliore in campo. Sulla fascia sinistra riesce a fare ciò che vuole: prima sforna il preciso assist Zaza, poi trova il gol del 2-0 al termine di una bella azione personale.



Verdi 7: già una settimana fa contro il Genoa aveva dimostrato di essere in crescita, oggi arriva la conferma. Gioca un’ottima partita mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche. Questo è il Verdi che a Torino i tifosi aspettavano.



(dal 31’ s.t. Laxalt: sv)



Zaza 7: gioca una delle migliori partite da quando è arrivato al Torino, segno che la panchina di Genova gli ha fatto bene. Corre, pressa, si propone e segna anche il gol che permette alla formazione granata di passare in vantaggio.



Berenguer 5: Mazzarri si ostina a schierarlo in campo ma ancora una volta lo spagnolo delude. Anche quest’oggi tanti errori e palloni persi per il numero 21 granata. E’ il peggiore in campo nel Torino.



(dal 12’ s.t. Meité 6: recupera palloni ma ne perde anche qualcuno in più del dovuto)





All. Mazzarri 6,5: decide di tornare a puntare su Zaza in attacco e la sua scelta si rivela vincente. Viene a lungo contestato dai tifosi durante la partita ma alla fine riesce a ottenere la seconda vittoria consecutiva.