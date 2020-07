Spal-Torino 1-1: non può nulla sul gol della Spal, il resto del match non lo vede mai chiamato in causa.: il migliore della retroguardia granata in una giornata di imprecisioni e disattenzioni per i suoi compagni di reparto.abbatte D'Alessandro in area di rigore, ma l'arbitro inspiegabilmente non lo punisce con un rigore a favore della Spal. Fortunato.non è attento in occasione della rete del pareggio della Spal.: quando sta bene è sempre un fattore per il Toro. Grazie alle sue doti tecniche riesce sempre a mettere palloni pericolosi in campo e dialoga molto bene con le punte anche nello stretto. Partecipa all'azione che porta al gol di Verdi, ma da lì si spegne e scompare dalla partita.: sostanza e carattere per il mediano del Torino, che ha abbinato diverse sortite offensive al più classico lavoro di rottura.(dal 20' s.t.: prende il posto di uno dei migliori in campo e non riesce ad eguagliarlo. Appare più incerto e impacciato di Rincon).si spegne col passare dei minuti e dopo un buon impatto sulla partita cala visibilmente sotto tutti i punti di vista.: nell'ultimo mese sembra finalmente aver trovato la sua dimensione e anche oggi gioca una buona partita, mettendo in difficoltà Thiam con un tiro al volo che costringe il portiere della Spal a deviare sul palo. Dopo qualche minuto, poi, confeziona un gol da cineteca, andando a togliere la ragnatela dal sette dell'incolpevole portiere avversario. Sfiora anche la rete del raddoppio in più di un'occasione, ma la sfortuna gli nega la gioia della doppietta.(dal 35' s.t.: il meno propositivo dei giocatori offensivi del Torino, anche a causa del nuovo ruolo cucitogli addosso da Longo. Non spicca per qualità delle giocate, ma contiene molto bene un cliente complicato come Fares.: buon impatto sul match per l'ex Sassuolo, che è arrivato alla conclusione in più di un'occasione nelle prime battute di gioco. Talvolta pecca di egoismo, preferendo calciare in porta piuttosto che servendo i compagni.: è come sempre generoso ed estremamente mobile. Svaria molto sul fronte offensivo, allargandosi per scambiare con Ansaldi e lasciare spazio a Zaza. Si divora l'occasione di sbloccare il match dopo una risposta incerta di Thiam, con il Gallo che fallisce il tap-in da pochi passi.: il Torino parte bene e schiaccia la Spal, ma col passare dei minuti la sua squadra si spegne. Il tutto contro un avversario in crisi estrema e senza più nulla da chiedere al campionato. Certo, trova la salvezza a Ferrara ma il suo operato non basterà per salvargli la panchina.