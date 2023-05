bravo a opporsi nel primo tempo alla conclusione dal limite di Ciurria e nella ripresa alla conclusione di Carlos Augusto. Non può invece nulla sulla conclusione di Caprari che regala il pari al Monza.dei tre difensori centrali schierati quest’oggi titolari da Juric è quello che appare maggiormente in difficoltà. Qualche sbavatura contro Ciurria.perfetto contro Mota, che riesce ad annullare. Ha qualche problema in più quando entra Petagna e soffre la fisicità del centravanti del Monza.copre bene la propria zona di campo e non sbaglia praticamente nulla. Dalle sue parti il Monza non riesce mai a sfondare. Buona la partita del difensore svizzero.nel primo tempo costringe un avversario insidioso come Carlos Augusto alla fase difensiva e lo contiene bene. Finisce un po’ la benzina nel secondo tempo e Juric nel finale lo richiama in panchina.(Dal 36’ s.t.: è il protagonista dell’episodio che fa più discutere, il rigore non concesso al Torino nel finale di partite. E’ stato autore di una buona prestazione in mezzo al campo.ha dato qualità al Torino ed è sempre stato nel vivo del gioco. Buona la partita del centrocampista serbo, Juric lo ha tolto nel finale per mettere un giocare più di quantità come Linetty.(Dal 31’ s.t.spinge molto bene sulla propria fascia di competenza e costringe Birindelli a una partita di difesa. Va anche alla conclusione in un paio di occasioni ma trova sempre sulla sua strada un attento Di Gregorio.all’andata contro il Monza aveva trovato il suo primo gol con la maglia del Torino, al ritorno si ripete ma il Var gli nega la gioia per un precedente mani di Sanabria. La partita di Miranchuk è comunque più che positiva. Tante giocate illuminati per i propri compagni.(Dal 30’ s.t.è uno dei più ispirati nel Torino. Si muove bene tra le linee e smista bene i palloni che passano ai suoi piedi, è lui anche a servire l’assist per il gol a Sanabria. Sfiora lui stesso la rete ma Di Gregorio è bravo a opporsi.(Dal 30’ s.t.trova il suo undicesimo gol in questo campionato con una bella conclusione dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere avversaria. Altra buona prestazione da parte dell’attaccante paraguaiano.(Dal 36’ s.t.non convincono le sostituzione fatte nel finale. Decide troppo presto di togliere l’unica punta, Sanabria, per difendere l’1-0 e dopo il gol di Caprari il Torino si è ritrovato senza una vera punta a cercare il 2-1.