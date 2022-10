l’Empoli non tira mai in porta, l’unica volta che lo fa segna e Milinkovic-Savic non è esente da colpe. E’ poco reattivo sulla rovesciata di Destro, spinge poco sulle gambe e nonostante gli oltre due metri di altezza non riesce ad arrivare su un pallone lento.lascia a Destro tutto lo spazio per provare con estrema semplicità la rovesciata in occasione del gol dell’1-0 dell’Empoli. Un errore in fase di marcatura che il Torino paga a caro prezzo.(Dal 43’ s.t.: ci mette lo zampino nell’azione del gol, suo il cross non trattenuto da Vicario): altra ottima prova da parte del centrale olandese, quest’oggi preferito a Buongiorno. Non sbaglia nulla a livello difensivo ed è autore anche di un paio di buone sortite offensive palla al piede.: solita prestazione ordinata e senza sbavature da parte del difensore svizzero che non sbaglia praticamente nulla.è uno dei migliori in campo nel Torino. Juric lo schiera a sorpresa sulla fascia destra e il terzino nigeriano risponde con una grande prestazione: ha spinta per tutta la partita, ha fornito diversi assist per i compagni e ha anche costretto un paio di volte Vicario al difficile intervento.(Dal 29’ s.t.: è fortunato in occasione del gol, con il pallone che gli sbatte addosso sul rinvio di Luperto ed entra in rete. La sua prestazione è stata comunque sufficiente e la rete è il premio meritato per la prestazione fornita dal Torino.inizia bene la partita il centrocampista polacco che offre anche qualche giocata di qualità, la prestazione cala però con il passare dei minuti e nella ripresa Paro decide di richiamarlo in panchina.(Dal 22’ s.t.: dà ordine al gioco del Torino): inizia bene la partita e sfiora anche il gol con un bel tiro a giro che termina poco lontano dall’incrocio dei pali. Poi la sua prestazione cala e riesce poche volte ad arrivare sul fondo.: primo tempo di grande qualità per il trequartista russo che di testa trova anche il gol ma il Var glielo annulla per un fuorigioco precedente di Sanabria. Nella ripresa sembra accusare un p’o’ di stanchezza, segno che non è ancora nella miglior condizione.(Dal 29’ s.t.: non entra bene in partita e commette qualche errore di troppo)è al centro di tutti gli episodi arbitrali più importanti nel primo tempo, i due gol del Torino vengono annullati entrambi per due suoi fuorigioco. Dopo pochi minuti viene anche espulso dall’arbitro che, dopo essere stato richiamato dal Var, torna giustamente sui suoi passi.(Dal 22’ s.t.lotta con i difensori avversari).: sfiora il gol in più di un’occasione ma sulla sua strada trova sempre i guantoni di Vicario. Quando non ci arriva il portiere dell’Empoli è il palo a negargli la gioia del gol. E’ comunque tra i migliori in campo nel Torino.il suo Torino meriterebbe la vittoria per il gioco espresso e il numero di occasioni create ma per come si era messa la partita il pari risulta un buon risultato.