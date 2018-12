: al 36' del primo tempo salva sulla linea di porta il colpo di testa ravvicinato di Berardi: era un gol già fatto. Ancora bravo a inizio ripresa sull'acrobazia di Matri, ma sul tocco di testa di Brignola abbassa i guantoni.: prova solida, anche se alla lunga perde lucidità e si fa ammonire.: dirige bene la difesa a tre, senza sbavature.: qualche ingenuità nel primo tempo, poi cresce nella ripresa.: prova di spessore la sua. Dapprima, sulla destra, neutralizza Di Francesco, poi all'ingresso di De Silvestri cambia fascia e va su Berardi. Illude i suoi tifosi nel finale, firmando l'assist per il gol annullato (con Var) a Iago Falque.: non è il Baselli che abbiamo apprezzato qualche stagione fa, ma forse è più solido, più giocatore.(dal 42' st: il solito guerriero, una diga di cattiveria pura.: usato prima da mezzala poi da trequarti, annulla i suoi diretti avversari. Produce poco però.: fa sentire la sua fisicità su Berardi e Lirola, ma alla lunga Berardi ha la meglio e Mazzarri corre ai ripari.(14' st: Di Francesco all'inizio no, ma Brignola lo soffre. E infatti..): molto volitivo l'ex della partita. Ha più di un'occasione per segnare ma non segna: si inventa un'assist per Belotti a inizio ripresa.(dal 34' st: entra quando ormai la partita del Torino è una sola, ovvero difendere il vantaggio. Dopo il pareggio segna il gol dell'illusorio 1-2, annullato): primo tempo in sordina, alla prima occasione buona la spara in diagonale, nell'angolino.All.: cambia qualcosa intorno alla mezz'ora del primo tempo, quando piazza Meité fisso su Sensi. Il Torino passa così dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Neutralizzato Sensi, i granata trovano il gol a inizio ripresa con Belotti, e Mazzarri a quel punto rafforza le fasce inserendo De Silvestri e spostando Ola Aina a sinistra. Nel finale torna a tre in mezzo. Letture azzeccate, finché non segna Brignola, che manda in fumo la partita perfetta del tecnico granata.