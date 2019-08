Debrecen-Torino 1-4



Sirigu 6,5: all’andata era stato uno spettatore non pagante della partita, questa sera invece, soprattutto nel secondo tempo, si è ritagliato un ruolo da protagonista compiendo alcune parate decisive.



Izzo 7: nella scorsa stagione si era messo in luce, oltre che come ottimo difensore, anche in fase di finalizzazione. Questo sera segna il suo primo gol in una competizione europea: è la ciliegina su una buona prestazione.



(38’ s.t. Singo: sv)



Nkoulou 6: fatica molto più del previsto contro un centravanti molto fisico come Garba. Perde anche la marcatura dell’attaccante nigeriano in occasione del gol del Debrecen. Può fare meglio di così.



Bremer 6,5: altra buona prestazione da parte del difensore brasiliano che ha sfruttato al massimo anche questa occasione avuta. Sempre sicuro e preciso negli interventi.



De Silvestri 6: ogni volta che ne ha la possibilità spinge sulla destra e arriva sul fondo, non sempre però i suoi traversoni sono precisi. Dopo l’uscita dal campo di Belotti finisce la partita con la fascia da capitano al braccio.



Baselli 6,5: è sfortunato il numero 8 del Torino che a fine primo tempo è costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Fino a quel momento aveva giocato una buona prestazione dando ordine al gioco della squadra di Mazzarri.



(45’ s.t. Rincon 6: non è ancora al top della condizione fisica ma fa comunque valere le sue doti fisiche in mezzo al campo).



Meité 6: prende un cartellino giallo evitabile nel primo tempo. In alcune occasioni si incaponisce nel cercare un dribbling di troppo e nel tenere il più del dovuto il pallone tra i piedi. Prestazione comunque sufficiente.



Ansaldi 7: così come nella partita di andata, anche in questa di ritorno riesce a fare ciò che vuole sulla fascia sinistra. Suo anche l’assist per il momentaneo 2-0 di Izzo.



Berenguer 6,5: qualche buona giocata da parte dello spagnolo che è bravo nell’inserirsi negli spazi e a trovare i propri compagni. Cala nella ripresa ma è normale considerata che la condizione non è ancora al top.



Zaza 8: è senza ombra di dubbio il migliore in campo. Segna un gol, ne sfiora un altro, poi con un pregevole di tacco manda in rete Belotti e, infine, propizia anche il definitivo 4-1 di Millico. Una partita praticamente perfetta.



Belotti 7: segna la rete del 3-1 al termine di una bella combinazione con Zaza. Prestazione come al solto generosa da parte del capitano granata che, nel finale, lascia il campo a Millico.



(31’ s.t. Millico 7: esordio europeo indimenticabile per l’ex bomber della Primavera che, nei minuti di recupero, segna la sua prima rete tra i professionisti).



All. Mazzarri 7: alla vigilia aveva preannunciato che il suo Torino avrebbe dovuto giocare come se all’andata fosse finita 0-0. Così è accaduto: la formazione granata ha giocato una buona prestazione vincendo in maniera larga.