Il grande dubbio di Walter Mazzarri in vista della partita di domani contro la Spal riguarda l'attacco: con il rientro di Andrea Belotti (che sarà nuovamente titolare dopo essere entrato a partita in corso contro il Verona) il ballottaggio è tra Simone Zaza e Alejandro Berenguer per chi dovrà lasciargli il posto da titolare.



Il principale candidato a sedersi in panchina sembra essere il numero 11, in questo modo il tecnico del Torino potrà schierare un 3-4-3 con Simone Verdi, Andrea Belotti e Alejandro Berenguer in avanti.