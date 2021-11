Ivan Juric detta la linea per il mercato di gennaio del Torino, il tecnico, evidenzia Tuttosport, ha fatto tre richieste: un esterno sinistro per far fronte gli impegni di Singo e Aina in Coppa d'Africa; un centrocampista, a patto che parta almeno uno tra Baselli e Rincon; una punta, con Verdi e Zaza verso l'addio.