Il Torino ha le idee chiare sul futuro di Dennis Praet. Il club, come racconta La Repubblica, vorrebbe sedersi a trattare con il Leicester per rinnovare il prestito del giocatore. Il rendimento dell'ex Samp è stato discontinuo a causa di diversi infortuni, i granata vorrebbero avere ancora un anno per valutarlo prima di prenderlo a titolo definitivo.