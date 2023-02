“Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta di San Siro, venerdì sera contro il Milan. Ivan Juric ha diretto una sessione a porte aperte alternando il lavoro sulla parte atletica a esercitazioni tecniche. Programma personalizzato per Ilic e Radonjic.



Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento miofasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico”.



I TEMPI - Per Ricci tempi di recupero di almeno un mese, c’è il rischio che stia fuori anche di più: prova a tornare nella prima metà di marzo. Ennesimo stop invece per Pellegri, che sicuramente salta il Milan e poi verrà valutato giorno dopo giorno dallo staff medico. Juric spera invece di recuperare sia Ilic che Radonjic, oggi a parte.