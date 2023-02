Volti seri e poca voglia di scherzare in casa Milan? La crisi c'è, ma nel momento della difficoltà la luce in fondo al tunnel può essere accesa dal grande assente di questa stagione, Zlatan Ibrahimovic che, a sorpresa, è a un passo dal tornare a disposizione di Stefano Pioli.



VEDE IL TORINO - L'attaccante svedese si è allenato oggi per tutta la seduta insieme al resto del gruppo. Segno che l'infortunio è ormai alle spalle e che ora è tutta questione di ritrovare la perfetta condizione. Per questo Ibra 'vede' addirittura la possibile convocazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino.



LE ULTIME SU TOMORI, BENNACER E MAIGNAN - Nel corso di oggi hanno svolto esami strumentali anche Tomori, Bennacer e Maignan tutti e tre infortunati e tutti e tre con notizie positive. Il percorso di recupero dai rispettivi infortuni procede bene, con i primi due che potrebbero farcela anche per l'andata di Champions contro il Tottenham.