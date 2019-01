Dopo la vittoria contro l'Inter, il Torino questo pomeriggio è tornato ad allenarsi al Filadelfia per iniziare a preparare la partita di domenica prossima contro la Spal. Walter Mazzarri ha potuto contare su tutta la rosa a sua disposizione ad eccezione di Koffi Djidji che ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai suoi compagni di squadra.



Il difensore ivoriano nella partita di domenica contro l'Inter ha subito una lieve distorsione al ginocchio destro ma le sue condizioni non preoccupano particolarmente: il giocatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la partita in casa della Spal.